Les composites silicium-carbone, matériaux d’avenir pour les anodes des batteries

En décembre 2024, la société américaine Sionic Energy dévoilait un nouveau type de batterie pour la mobilité électrique, composée de silicium et d’une anode en composite silicium-carbone nanostructuré. Grâce à ce nouveau matériau, appelé SCC55, produire des batteries de capacité bien plus élevée, plus rapides à recharger et plus sûres car moins sujettes à la surchauffe, est désormais une réalité.