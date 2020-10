[Webinar] La fabrication additive dans tous ses états

Dans le cadre d'une journée technique et en partenariat avec les Editions T.I., le Cetim Centre-Val de Loire vous présente : "La fabrication additive dans tous ses états". Inscrivez vous en libre accès à la conférence en ligne de votre choix et rendez-vous le mardi 13 Octobre 2020 à partir de 9h.

Cette web conférence s’inscrit dans le cadre de la journée technique organisée par Cetim Centre-Val de Loire : « La fabrication additive dans tous ses états – Partie 1 ».

Le Cetim Centre-Val de Loire propose aux industriels de partager et comprendre la vision de MBDA et de l’Armée de Terre sur les technologies de fabrication additive métallique ainsi que les enjeux liés à la structuration d’un écosystème français fort de recherche et développement.

Programme :

Introduction par Jean-Christophe Augé, directeur du Cetim Centre-Val de Loire.

Intervention d’un industriel du secteur de la défense, MBDA et de l’Armée de Terre sur les enjeux de la fabrication additive dans leurs secteurs d’activités respectifs.

L’écosystème de la recherche et développement en fabrication additive métallique, par Philippe Lubineau, directeur de la recherche et des programmes du Cetim.

Le Cetim Centre-Val de Loire propose aux industriels deux interventions techniques présentant deux aspects de la chaine de valeur : la fabrication et le parachèvement.

Programme :