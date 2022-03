Symposium : le Cetim organise une 1ère édition dédiée à la fabrication additive métallique

Après l’annonce en octobre 2021 d’une cohésion nationale de la fabrication additive métallique, Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous annoncer que le Cetim et ses partenaires organisent la première édition du Symposium international sur la fabrication additive métallique, Metal-AMS. Il aura lieu les 13 et 14 avril 2022 à Senlis.

C’est le 19 octobre 2021 qu’acteurs académiques et de transfert et initiatives régionales annonçaient leur volonté de renforcer leur coordination dans le domaine stratégique de la fabrication additive pour apporter plus de lisibilité et de visibilité de l’écosystème de la R&D au bénéfice de toute la chaîne de valeur industrielle. À cette occasion, une conférence de presse de lancement de cette initiative commune a eu lieu, où l’ensemble des partenaires se donnaient alors rendez-vous en avril 2022 pour l’organisation d’un symposium scientifique sur l’état des travaux de recherche.

C’est chose faite, l’heure est arrivée ! Le Cetim, GIS CNRS Head, la filière Manufacturing des Instituts Carnot, Addim-Alliance/Aerospace Valley, Initiative 3D / Cimes, Additive Factory Hub (AFH) et FIM organisent ainsi la première édition du Symposium international sur la fabrication additive métallique les 13 et 14 avril 2022 à Senlis.

Il s’agit d’un message national fort, à destination de l’international, pour valoriser l’ensemble des compétences académiques et industrielles et au-delà affirmer la volonté de poursuivre la démocratisation de la technologie.

Afin de permettre de faire profiter au plus grand nombre des avancées en la matière, les deux jours de conférences sont également dispensés sous une version digitale.

Organisé en collaboration avec les principaux acteurs mondiaux de R&D, le symposium – Metal-AMS – aborde chaque étape de la chaîne de valeur de la fabrication additive. Cette première édition se concentrera sur les domaines d’expertise comme la conception, les matériaux, la simulation, les procédés de production, le contrôle et la post-production, etc.

En cette circonstance, un site dédié a été créé, n’hésitez pas à aller le visiter juste ici : https://metal-ams.com/