Alors que le monde traverse une crise sanitaire depuis plus de deux ans, le plan France 2030 dessine les ambitions industrielles françaises qui doivent permettre au pays d'effectuer sa transition énergétique, industrielle, et numérique, en cohérence avec les objectifs climatiques internationaux. Retour sur les choix forts qui ressortent de France 2030, avec un zoom sur les projets de réacteurs nucléaires modulables et d'électrolyseurs à haute température, deux enjeux industriels pour les années qui viennent. (Crédit image de une : GENVIA)