Les thèses du mois : FRANCE 2030 pousse l’industrie vers le futur

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de janvier, « FRANCE 2030 pousse l’industrie vers le futur », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Optimization of the infrastructure cost of hydrogen transported at different states of aggregation in France and Germany.

Amin Lahnaoui

Thèse de doctorat en Ingénierie, mécanique et énergétique, 24-09-2020

École nationale supérieure de techniques avancées (Palaiseau). Unité de Chimie et Procédés

Production d’hydrogène à partir de catalyseurs biosourcés produits par thermoconversion et chargés en métaux lourds

Théodore Graul

Projet de thèse en Génie des Procédés et de l’Environnement, depuis le 01-10-2020 .

Centre de Recherche d’Albi en Génie des Procédés, des Solides Divisés, de l’Energie et de l’Environnement

Étude de l’amélioration de la production d’hydrogène par le procédé d’électrolyse de l’eau alcaline : simulation avec mécanique des fluides numérique et optimisation génétique

Damien Le Bideau

Thèse de doctorat en Sciences pour l’ingénieur, 29-01-2021

Institut de Recherche Dupuy de Lôme

Conception intégrée optimale du système propulsif d’un avion régional hybride électrique

Matthieu Pettes-Duler

Thèse de doctorat en Génie électrique, 23-04-2021

Laboratoire Plasma et Conversion d’énergie

De la conception et de l’intégration des systèmes avion à la simulation de scénarios environnementaux soutenables pour le secteur aérien

Thomas Planès

Projet de thèse en énergétique et transferts, depuis le 01-01-2020

ISAE-ONERA CSDV – Commande des Systèmes et Dynamique du Vol

Méthodologie et outils pour l’optimisation multicritères d’une architecture de train hybride électrique à hydrogène.

Charles Lorenzo

Doctorat en Génie électrique, 17-11-2021

FEMTO-ST

Neospora caninum : nouvelle classe de biomédicament pertinent dans l’arsenal thérapeutique contre le cancer

Agathe Poupee

Thèse de doctorat en Sciences de la Vie et de la Santé, 15-12-2020

Infectiologie et santé publique

Impression 3D de dispositifs médicaux utilisés en chirurgie : quelles recommandations pour l’élaboration d’un modèle d’évaluation médico-économique ?

Carole Serrano

Thèse de doctorat en Droit et économie de la santé 15-12-2020

Groupe de recherche et d’accueil en droit et économie de la santé

L’évaluation ergonomique de dispositifs connectés en santé pour le domicile patient dans le cadre de la chirurgie ambulatoire : vers un modèle de l’utilisabilité adapté à la e-santé

Noémie Chaniaud

Thèse de doctorat en Psychologie cognitive et ergonomie, 30-11-2020

Centre de recherche en psychologie : cognition, psychisme et organisations