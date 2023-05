En France où la ressource hydrologique se fait de plus en plus rare, l'industrie doit trouver des solutions pour produire en consommant moins d'eau. Cela passe par la limitation des prélèvements, mais aussi par la réutilisation des eaux usées après traitement. Sur ce dernier point, la France est en retard sur ses voisins européens, à cause d'un cadre réglementaire très strict.