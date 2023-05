Valorisation et réutilisation de l’eau : l’exemple de Cristal Union à Bazancourt

Le groupe sucrier Cristal Union, un des principaux producteurs de sucre en Europe, développe avec BWT, entreprise internationale qui propose à ses clients des produits et des prestations afin d’améliorer la gestion de leurs prélèvements d’eau, des solutions pour limiter leur consommation d’eau sur leur site betteraviers de production de Bazancourt.

Le groupe Cristal Union transforme chaque année les 13 millions de tonnes de betterave de ses coopérateurs en sucre, alcool et bioéthanol à destination de l’industrie et de la grande distribution. Les process industriels permettant d’extraire le sucre des betteraves sont très gourmands en eau. En effet, au cours de la production, deux étapes du procédé sucrier sont en effet extrêmement consommatrices d’eau : le lavage des betteraves en entrée d’usine et l’extraction du sucre des betteraves.

Pour limiter les prélèvements en eau nécessaires à ces procédés, le groupe sucrier a développé une solution consistant à réutiliser l’eau naturellement présente dans les betteraves en grande quantité (une betterave contient environ 70% d’eau), en mettant en place sur les sites de Cristal Union des solutions de recyclage des eaux. Et ainsi prélever de moins en moins d’eau dans le milieu naturel.

Concrètement, Cristal Union a mis en place des osmoseurs fabriqués et installés par BWT : deux osmoseurs avec préfiltration et un osmoseur de recyclage.

L’eau ainsi récupérée lors des procédés de concentration et de cristallisation des jus sucrés est donc récupérée et valorisée après avoir été traitée. Ces procédés permettent de récupérer l’eau continuellement et de la traiter pour en faire de l’eau distillée, propre à un usage agricole par exemple.

Cette vidéo de présentation permet de bien comprendre les différentes étapes de récupération et de valorisation de l’eau extraite des betteraves, ainsi que les différents outils mis en place pour récupérer et traiter l’eau issue des procédés sucriers :

La réutilisation de cette eau récupérée est consacrée au lavage des betteraves et à l’extraction du sucre.

Depuis 2011, ce sont près de 400 000 mètres cubes qui sont ainsi traités chaque année sur le site de Bazancourt, soit plus de 4 millions de mètres cubes d’eau recyclée au total. Sur l’ensemble des sites Cristal Union, depuis la mise en place du partenariat avec BWT en 2009, le groupe a réduit ses prélèvements d’eau du milieu naturel de près de 57 %.

Un exemple probant d’une stratégie de réduction des prélèvements d’eau, sans réduction de la production. Le groupe sucrier mène de front plusieurs projets pour poursuivre l’amélioration de son empreinte carbone dans son ensemble.

L’entreprise a modifié ses outils pour réutiliser, chaque jour, 100% de l’eau contenue dans les betteraves traitées. En fin de campagne betteravière, l’eau en excès est stockée dans des bassins et utilisée pour irriguer des parcelles agricoles aux alentours. Ce qui permet d’accompagner localement les agriculteurs en période de pénurie d’eau.

Localement toujours, la démarche mise en place par Cristal Union avec l’aide de BWT permet à l’écosystème industriel local de limiter ces prélèvements d’eau dans le milieu naturel. Une économie d’eau estimée à un million de mètres cubes par an.

Cet exemple de démarche d’amélioration de la gestion de l’eau utilisée par l’industrie s’inscrit sur le long terme. Et sur des investissements. Cristal Union a d’ailleurs annoncé de nouveaux investissements, à hauteur de 100 millions d’euros, pour mieux stocker les excédents d’eau, et les épandre pendant les périodes de déficit hydrique, quand la terre en a le plus besoin.