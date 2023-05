DRIAS-Eau : prédire l’évolution de la ressource en eau pour s’adapter

Météo-France a récemment lancé le portail DRIAS-Eau. Il permet d’explorer pour la France métropolitaine, en accès libre, les projections régionales de la disponibilité en eau jusqu’en 2100.

Alors que le gouvernement a présenté son Plan eau le 30 mars dernier et que la sécheresse touche toujours une grande partie de la France, Météo-France lance Drias-Eau. Ce portail régional permet de visualiser, à l’aide de cartes, l’évolution locale des ressources en eau suivant l’évolution future du climat. Les projections sont disponibles à court, moyen et à long terme, jusqu’en 2100.

Les données hydrologiques du climat futur s’inscrivent dans le cadre des scénarios élaborés par le GIEC. L’objectif ? « Permettre à tous les acteurs, les usagers, les élus locaux, les chercheurs, les professionnels, de mieux appréhender l’évolution des ressources en eau dans les années à venir, à l’échelle de leur territoire, pour mieux s’y préparer », explique Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, dans le dossier de présentation du projet.

Le portail a été développé dans le cadre du projet européen LIFE Eau&Climat coordonné par l’OiEau. Il intègre les premiers résultats du projet Explore2, piloté par INRAE et l’OiEau, qui a pour but de mettre à jour les projections hydrologiques. D’ores et déjà, il intègre des simulations sur le débit des cours d’eau sur près de 850 points du réseau métropolitain. Il comprend aussi des données sur l’évapotranspiration, l’humidité des sols et le ruissellement. Enfin, il prédit l’équivalent en eau du manteau neigeux, soit la quantité d’eau potentiellement disponible au moment de la fonte, ainsi que le drainage (la quantité d’eau qui s’infiltre dans le sol). Dès l’été 2024, il intégrera en plus les données concernant les eaux souterraines et atteindra près de 4 000 points de simulations sur l’ensemble des cours d’eau du territoire.

DRIAS-Eau : prédire l’évolution de la ressource en eau

Depuis quelques décennies, la disponibilité en eau diminue en France. En particulier, « la ressource en eau renouvelable, c’est-à-dire l’eau fournie par les précipitations qui ne retournent pas à l’atmosphère et celle des cours d’eau, a baissé de 14 % en France métropolitaine, en moyenne annuelle, entre les périodes 1990-2001 et 2002-2018 », avance Météo-France, selon des chiffres du ministère de la transition écologique. Et « entre 2017 et 2020, plus de 30 % du territoire a été concerné chaque année par des restrictions d’usages de l’eau », ajoute l’organisme.

Le cycle de l’eau et la disponibilité en eau est bien amenée à évoluer dans les prochaines décennies. D’après Météo-France, il faut notamment s’attendre, d’ici 2050, à « une hausse des débits des cours d’eau en hiver, une baisse importante en été » dans le cas d’un scénario modéré d’émission de gaz à effet de serre. L’établissement prévoit aussi « jusqu’à deux fois moins d’eau dans le manteau neigeux dans les Alpes » et « une forte augmentation du nombre de jours de sol sec », entre +10 et +25 jours dans toutes les régions, dans le même scénario.

Drias-Eau s’ajoute ainsi au portail Drias-climat, lancé en 2012. Ce dernier modélise également sous forme de carte, région par région, différentes données associées au climat futur de la France jusqu’en 2100.