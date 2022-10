L’été 2022, tournant dans le traitement médiatique du climat ?

Selon un baromètre Onclusive, le climat compte parmi les sujets les plus médiatisés du troisième trimestre 2022. Après un faible poids pendant la campagne présidentielle, le climat se fera-t-il enfin une place de choix à la Une ?

« Entre le 1er juin et le 31 août, chaque Français a été exposé 573 fois au climat, soit près de 6 messages par jour », selon le baromètre UBM qui mesure l’intensité de la pression médiatique de thèmes d’actualité sur un panel de 120 sources leaders en audience grand public en France. C’est trois fois plus que de mars à mai.

C’est aussi bien plus que pendant la campagne présidentielle. Un autre Baromètre réalisé par Onclusive pour l’Affaire du siècle avait mesuré 36 messages reçus par Français entre le 7 mars et le 3 avril 2022. Soit un seul message par jour.

Un été marqué par les événements climatiques

Le climat s’impose parmi les sujets les plus médiatisés du trimestre. Il est en tête des sujets les plus médiatisés 50 jours sur 92, soit plus de la moitié du temps. Et il arrive à se faire une place dès le mois de juin, durant l’entre-deux-tours des législatives. Le 17 juin, une vague de chaleur précoce s’abat sur la France et préoccupe les Français.

Trois autres événements ressortent particulièrement dans les médias. Le 19 juillet, les incendies font rage en Gironde et gagnent d’autres départements alors que la canicule fait tomber des records historiques. Le 11 août, les incendies continuent de sévir alors que la préoccupation monte autour de la sécheresse. Puis, le 18 août, des intempéries particulièrement violentes frappent le pays. Une tempête dévaste la côte occidentale corse, causant cinq morts et vingt blessés dans toute l’île.

Donner une large place au climat à la Une

Le discours reste majoritairement cantonné aux incendies, aux inondations et à la sécheresse. Durant l’été, le discours médiatique aborde peu les enjeux plus généraux sur la transition écologique et le changement climatique. Un tournant arrive à la fin de l’été avec l’identification des enjeux autour de la crise énergétique et de la sobriété abordées fin août.

L’été 2022 marquera-t-il un réel tournant dans le traitement médiatique de la crise écologique et climatique ? C’est en tout cas ce qu’espère une partie de la profession. Le 30 août, Radio France annonce son « tournant environnemental ». En particulier, l’institution annonce que « les antennes de Radio France f[er]ont de la crise climatique un axe éditorial majeur ».

Le 14 septembre, une Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique voit le jour. Signée à son lancement par 500 journalistes et une cinquantaine de rédactions, elle comprend 13 points pour améliorer le traitement de ces sujets et mettre l’urgence écologique à la Une des médias. Elle vise notamment à « élargir le traitement des enjeux », « enquêter sur les origines des bouleversements en cours » et « informer sur les réponses à la crise ».