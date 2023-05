Les thèses du mois : « Le manque d’eau : une nouvelle réalité pour l’industrie française »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mai, « Le manque d’eau : une nouvelle réalité pour l’industrie française », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Optimization of industrial water networks. Development of generic design tools and application in a real industrial site

Keivan Nemati-Amirkolaii

Thèse de doctorat en Génie des procédés, soutenue le 31-08-2021

Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering

Integrated management of water scarcity : from conventional to smart approaches

Tariq Jude

Thèse de doctorat en Génie civil, soutenue le 02-09-2022

LGCgE – Laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement

Contribution of modelling and control approaches to improve the flexibility of treatment systems for REUSE of wastewater treated in agriculture

Farouk Aichouche

Thèse de doctorat en Génie des procédés, soutenue le 02-03-2021

INRAE – LBE Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement

Assimilation de données pour améliorer les modèles de qualité de l’eau : vers un indicateur de pression azotée

Samy Chelil

Thèse de doctorat en Hydrologie, soutenue le 09-12-2022

Hydrosystèmes continentaux anthropisés – ressources, risques, restauration

Outils d’aide à la décision pour la répartition de la ressource en eau en région Pays de la Loire

Pauline Pedehour

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 06-07-2022

Laboratoire d’Économie et de Management de Nantes-Atlantique

Intégration du changement climatique dans la gestion de la ressource en eau : exemple du bassin rennais

Ronan Abhervé

Thèse de doctorat en Sciences de la terre et de l’environnement, soutenue le 12-12-2022

Géosciences Rennes

Approche économique des performances à long terme des services d’alimentation en eau potable par les préférences des usagers

Houngbedji Assouan

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 22-03-2022

Bordeaux sciences économiques

Acceptabilité sociale et communication participative : le cas de la réutilisation des eaux usées traitées dans le Luberon

Benjamin Noury

Thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication, soutenue le 12-07-2021

Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication

Economie de la soutenabilité et protection des eaux souterraines

Cécile Herivaux

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 16-12-202

UMR Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages