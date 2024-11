Nous avons rencontré quatre doctorantes et post-doctorantes, primées lors du 18e Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO, remis mardi 8 octobre 2024. Cette récompense met en lumière le travail prometteur de jeunes chercheuses, mais aussi l’importance d’encourager les femmes à poursuivre des carrières dans les sciences. Sibylle Marcotte et les mathématiques appliquées aux réseaux de neurones, Kindness Isukwem sur les fluides complexes au service d’applications industrielles, Lise Morlet-Decarnin qui étudie les gels de nanocristaux de cellulose, et Élodie Germani, de la médecine à la bioinformatique, nous apportent des témoignages inspirants sur leur parcours et leur travail. Bravo à elles !