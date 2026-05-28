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🌡️ Canicule : 17 départements en vigilance orange ce jeudi en France

Posté le par Hélène BARRILLET dans Environnement

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40 degrés dans le sud, Paris, les hauts de Seine, la Seine saint Denis ainsi que le Val de Marne en alerte orange. C’est un épisode inédit à cette période de l’année !

Une question réside : pourquoi les villes sont plus touchées par cette chaleur que les campagnes ?  

Ce que vivent les villes françaises en ce moment s’explique par la météo et surtout par un phénomène : les îlots de chaleur urbains (ICU). 

Béton, bitume, densité bâtie, manque de végétation… nos villes amplifient la chaleur de manière significative allant parfois jusqu’à +10°C par rapport aux zones rurales environnantes. 

La région Île-de-France a d’ailleurs mis en place un forfait anti-pollution pour inciter les automobilistes à privilégier les transports en commun pour leurs déplacements.  

Une mesure utile et nécessaire qui soulève cependant une question de fond : comment concevoir des villes plus résilientes face à ces épisodes qui risquent de se multiplier ? 

Pour aller plus loin, retrouvez l’article complet rédigé par nos experts.

Et pour une version illustrée et synthétique, la vidéo est disponible sur Youtube.

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/environnement/

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