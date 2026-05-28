🌡️ Canicule : 17 départements en vigilance orange ce jeudi en France

40 degrés dans le sud, Paris, les hauts de Seine, la Seine saint Denis ainsi que le Val de Marne en alerte orange. C’est un épisode inédit à cette période de l’année !

Une question réside : pourquoi les villes sont plus touchées par cette chaleur que les campagnes ?

Ce que vivent les villes françaises en ce moment s’explique par la météo et surtout par un phénomène : les îlots de chaleur urbains (ICU).

Béton, bitume, densité bâtie, manque de végétation… nos villes amplifient la chaleur de manière significative allant parfois jusqu’à +10°C par rapport aux zones rurales environnantes.

La région Île-de-France a d’ailleurs mis en place un forfait anti-pollution pour inciter les automobilistes à privilégier les transports en commun pour leurs déplacements.

Une mesure utile et nécessaire qui soulève cependant une question de fond : comment concevoir des villes plus résilientes face à ces épisodes qui risquent de se multiplier ?

Pour aller plus loin, retrouvez l’article complet rédigé par nos experts.

Et pour une version illustrée et synthétique, la vidéo est disponible sur Youtube.