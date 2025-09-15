Bientôt la fin de l’été : tout ce qu’il faut savoir sur les îlots de chaleur urbains

L’été se termine mais la question reste d’actualité : pourquoi les canicules semblent-elles toujours plus intenses en ville que dans les zones rurales ?

Une vidéo pour comprendre

Pour mieux appréhender les mécanismes et les impacts des îlots de chaleur urbains, nous avons travaillé avec Thomas l’Ingénieur. Ce youtubeur a réalisé une vidéo illustrant parfaitement ce phénomène. Merci à lui pour la qualité de son travail et la clarté de sa présentation.

Découvrez la vidéo ici.

Un article de référence en accès libre

Thomas s’est appuyé sur un de nos articles de référence : Îlots de chaleur urbains. Pour vous permettre de prolonger la réflexion et d’aller plus loin, nous avons choisi de mettre cet article en libre accès jusqu’au 30 septembre 2025.

Rappel pour les étudiants ingénieurs

À l’occasion de la rentrée en études supérieures, il est bon de vous rappeler que la plupart d’entre vous disposez d’un accès complet à nos ressources.

Si vous ne savez pas encore comment y accéder, n’hésitez pas à vous rapprocher des documentalistes de votre bibliothèque universitaire.