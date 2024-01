Améliorez vos compétences en modélisation statistique avec Techniques de l’Ingénieur et JMP

Développez votre carrière avec la modélisation statistique ! Rejoignez Techniques de l’Ingénieur et JMP pour un atelier gratuit de deux jours qui vous initiera à la modélisation prédictive.

Dans un monde de plus en plus axé sur les données, savoir les interpréter est devenu une compétence essentielle. C’est pourquoi Techniques de l’Ingénieur et JMP ont uni leurs forces pour vous proposer un atelier gratuit de deux jours qui vous initiera à la modélisation prédictive.

Cet atelier a été conçu par et pour les scientifiques et les ingénieurs souhaitant rendre leur expérimentation plus efficace. Vous apprendrez à transformer les données en informations précieuses, stimulant ainsi l’innovation et optimisant les processus.

Emmanuel Romeu et Stéphane Georges, Senior Systems Engineers pour JMP, seront vos guides tout au long de cet atelier. Forts de leur expérience dans divers domaines allant de l’industrialisation à la R&D en diagnostic médical, ils vous aideront à donner un coup de pouce à votre carrière.

Suivez le programme à votre rythme avec le logiciel de découverte statistique de JMP. Après avoir suivi l’ensemble des sessions, en direct ou à la demande, vous recevrez un certificat de Techniques de l’Ingénieur.

N’attendez plus, enrichissez votre CV et prenez de meilleures décisions basées sur les données grâce aux techniques de modélisation statistique. Inscrivez-vous dès maintenant, décrochez votre certificat et n’hésitez pas à partager cette opportunité autour de vous !