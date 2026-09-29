Après la terre et les mers, Washington et Pékin se disputent désormais l’orbite

L’espace n’est plus seulement un support des opérations militaires conduites sur Terre. La rivalité entre les États-Unis et la Chine transforme progressivement les orbites terrestres en un domaine stratégique où surveillance, protection des satellites et capacités offensives deviennent de plus en plus difficiles à distinguer.

Le 14 septembre 2026 a marqué une étape dans cette évolution. Le secrétaire américain à l’Air Force, Troy Meink, a reconnu que les États-Unis disposaient désormais d’armes de contrôle spatial en orbite capables de protéger les forces américaines contre des actions adverses. Leur nature reste confidentielle. Le lendemain, le chef de l’United States Space Force, Douglas Schiess, confirmait que des militaires américains utilisaient des systèmes d’armes déployés en orbite, tout en présentant leur fonction comme essentiellement dissuasive.

La réaction de Pékin a été immédiate. La Chine a appelé Washington à cesser de renforcer son dispositif militaire dans l’espace, tout en réaffirmant son opposition à une course aux armements et à la transformation de l’espace en zone de guerre. Cette condamnation s’inscrit néanmoins dans une confrontation beaucoup plus ancienne, car la Chine développe elle-même depuis plusieurs années des moyens capables de menacer ou de perturber des infrastructures spatiales adverses.

En 2007, Pékin avait notamment détruit l’un de ses propres satellites météorologiques avec un missile tiré depuis le sol. Cet essai antisatellite avait augmenté d’environ 25 % le nombre d’objets spatiaux alors suivis en orbite, en raison des milliers de débris produits. Depuis, les technologies sont devenues plus discrètes. Des satellites chinois capables de rendez-vous et de manœuvres de proximité peuvent approcher d’autres engins spatiaux. En 2022, le satellite chinois SJ-21 a notamment saisi un satellite de navigation hors service avant de le déplacer vers une orbite cimetière, démontrant une capacité qui peut servir à la maintenance, mais aussi potentiellement à neutraliser un appareil adverse.

Un rapport de force qui ne se mesure plus au nombre de missiles

La militarisation de l’espace dépasse désormais largement les armes capables de détruire physiquement un satellite. Le rapport 2026 de la Secure World Foundation distingue les capacités co-orbitales, les missiles antisatellites, la guerre électronique, les armes à énergie dirigée – telles que les lasers ou les micro-ondes de forte puissance capables de perturber ou d’endommager un satellite – et les cyberattaques. Il souligne surtout qu’à ce jour, ce sont les moyens non destructifs qui ont effectivement été employés dans les conflits. Brouiller une communication, perturber une navigation ou aveugler temporairement un capteur peut être militairement efficace sans produire de nuage de débris en orbite.

Dans ce rapport de force, les États-Unis conservent une infrastructure spatiale militaire et commerciale extrêmement développée ainsi qu’un important réseau d’alliés. La Chine réduit néanmoins rapidement l’écart. L’United States Space Force recensait à la mi-2026 plus de 500 satellites chinois capables de contribuer à l’observation et au renseignement, tandis que Pékin développe parallèlement de vastes constellations en orbite basse et multiplie les technologies de rendez-vous orbital.

Les deux puissances travaillent également sur des engins très manœuvrants. En juin 2026, un avion spatial expérimental chinois a libéré un petit satellite qui a ensuite réalisé des évolutions orbitales complexes. Les États-Unis développent parallèlement des satellites capables d’approcher, d’inspecter ou éventuellement de protéger d’autres appareils. Cette multiplication des satellites dits chasseurs et des opérations de proximité rend la frontière entre maintenance, surveillance et action hostile particulièrement difficile à établir.

Un droit spatial qui laisse subsister une importante zone grise

Contrairement à une idée répandue, placer une arme conventionnelle en orbite n’est pas automatiquement interdit. Le Traité de l’espace de 1967 interdit aux États de placer autour de la Terre des armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive. Il impose également un usage pacifique de la Lune et des autres corps célestes. En revanche, son article IV n’interdit pas explicitement le déploiement d’armes conventionnelles en orbite terrestre.

Des règles complémentaires commencent à émerger sans combler totalement ce vide. En 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant les États à ne plus conduire d’essais destructifs de missiles antisatellites à ascension directe. Le texte a recueilli 155 voix favorables, mais la Chine et la Russie ont voté contre. Cette résolution fixe une norme politique sans constituer une interdiction juridiquement contraignante.

Une géopolitique de l’orbite est donc déjà en place. Elle reproduit la compétition terrestre entre grandes puissances tout en ajoutant une difficulté particulière. Un même satellite peut observer, réparer, ravitailler ou potentiellement neutraliser un autre appareil. L’incertitude sur sa fonction devient alors elle-même un facteur stratégique. L’aveu américain ne crée pas cette confrontation, mais il rend désormais officielle une évolution engagée depuis plusieurs années. La question n’est plus de savoir si l’espace peut devenir un théâtre militaire, mais jusqu’où les États accepteront d’y rendre leurs capacités offensives visibles.