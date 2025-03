Une nouvelle commande de satellite de télécommunications donne de l’air au spatial français

Thales Alenia Space vient de vendre un nouveau satellite à l'opérateur asiatique SKY Perfect JSAT. Cette commande fait suite à une première en 2024, et fait du bien au spatial français…

Et de deux ! Après la signature d’un premier contrat de fabrication de satellite en mai 2024, Thales Alenia Space a annoncé le 10 mars 2025 la réception d’une deuxième commande de SKY Perfect JSAT. Elle portera sur la mise en œuvre d’un satellite de télécommunications géostationnaire, c’est-à-dire placé sur une orbite où son déplacement et celui de la Terre seront parfaitement synchrones – à environ 36 000 km d’altitude.

L’engin de 3,7 tonnes prénommé JSAT-32 opérera dans les bandes de fréquence Ka – entre 26,5 et 40 GHz, pour l’internet par satellite notamment – et Ku – de 12 à 18 GHz, plutôt prévue pour la télévision par satellite. Thales Alenia Space sera en charge de la conception, de la fabrication et de la mise en place des tests du satellite avant sa livraison sur le pas de tir. La société fournira également le segment sol, autrement dit l’ensemble des équipements terrestres nécessaires à la mission spatiale (réseau de stations au sol, centre de contrôle…). Le lancement de JSAT-32 est prévu pour 2027, avec une durée de vie nominale d’au moins 15 ans.

Des satellites de télécommunications plus flexibles que la concurrence

Ce nouveau contrat tombe bien pour Thales Alenia Space et l’ensemble du spatial français. En effet, le marché des satellites de télécommunications est incertain depuis ces dernières années. La faute notamment à l’émergence des constellations et à la contraction des revenus des services audiovisuels. Alors que le contexte historique est dominé par les satellites hyperfréquences conçus pour répondre aux exigences d’un unique opérateur, la tendance est désormais aux engins spatiaux plus versatiles, moins coûteux et produits rapidement. Pour tenir la dragée haute à la concurrence du secteur, Thales Alenia Space planche depuis 2018 avec le soutien du CNES (Centre national d’études spatiales) sur la confection de satellites à la fois flexibles et compétitifs. C’est d’ailleurs un engin de ce type, entièrement numérique et reconfigurable une fois en orbite, que la société avait vendu à SKY Perfect JSAT en 2024 : JSAT-31. Le pari de l’entreprise française semble bel et bien porter ses fruits…

SKY Perfect JSAT Corporation est l’un des principaux opérateurs de satellites d’Asie, sa flotte comptant actuellement pas moins de 17 engins spatiaux. L’opérateur privilégiait d’abord avec JSAT-31 (dont le lancement est aussi prévu pour 2027) les services de connectivité à large bande au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi que dans les îles du Pacifique. JSAT-32, quant à lui, aura pour mission de fournir de nouveaux faisceaux au Japon et dans les mers alentour, en particulier pour les applications de mobilité. Dans une perspective plus générale, les nouveaux satellites SKY Perfect JSAT viennent compléter le réseau de l’opérateur en place.