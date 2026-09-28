Les actualités à suivre : Flamanville, l’IA et les présidentielles, médicaments made in Europe...

La rédaction vous propose un rapide tour d’horizon sur les informations qui feront l’actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Après le démarrage, l’EPR doit maintenant prouver sa fiabilité industrielle

L’EPR de Flamanville va être arrêté près d’un an pour sa première visite complète, moins de deux ans après son raccordement au réseau. Cet arrêt de 350 jours est réglementaire, mais il permettra aussi de remplacer le couvercle de cuve, concerné par des anomalies connues de longue date.

Selon Le Monde, le réacteur a produit 7 térawattheures sur les neuf premiers mois de 2026, un volume conforme aux attentes.

À court terme, l’arrêt retire 1,6 gigawatt de capacité du réseau, mais il mobilise surtout une importante chaîne industrielle de maintenance, contrôle, chaudronnerie, combustible et sûreté. Sont évoqués plusieurs centaines de millions d’euros de travaux, avec 95 % des commandes passées à des entreprises nationales et 40 % des activités confiées à des acteurs locaux. Pour l’industrie française, l’impact est donc double : moins de production électrique pendant un an, mais un chantier majeur pour les compétences nucléaires.

À moyen terme, le retour d’expérience sera décisif pour EDF, Framatome, les sous-traitants et le programme EPR2. La réussite de cette visite dira si la filière peut convertir Flamanville en apprentissage industriel, après des années de retards et de surcoûts.

À long terme, le nouveau nucléaire français ne sera crédible que s’il prouve sa capacité à construire, exploiter et maintenir ses réacteurs dans des délais maîtrisés.

Compétences industrielles : le maillon faible de la réindustrialisation

Le coup de rabot dans la formation industrielle fragilise un pilier discret de la réindustrialisation française. L’État demande 16,5 millions d’euros d’économies à l’Opco 2i entre 2026 et 2027, alors que cet organisme finance le développement des compétences dans l’industrie. Cette réduction intervient au moment où la feuille de route nationale vise 600 000 recrutements durables dans l’industrie dès 2026.

France Travail rappelle que les besoins augmentent dans les filières stratégiques pour la souveraineté nationale, comme le nucléaire, la défense, l’aéronautique et le spatial.

À court terme, moins de moyens peuvent freiner les formations avant embauche, pourtant appelées à monter en puissance pour répondre rapidement aux besoins des entreprises. Les tensions sont déjà fortes : le Sénat évoque 220 000 intentions de recrutement dans l’industrie en 2025, dont 55 % jugées difficiles à pourvoir, ainsi que 61 000 postes non pourvus fin 2025.

À moyen terme, l’impact pour l’industrie française serait direct : moins de compétences pour produire dans les batteries, la robotique, la décarbonation, la métallurgie ou la maintenance.

Réindustrialiser ne consiste donc pas seulement à ouvrir des usines, mais à former les soudeurs, chaudronniers, techniciens, opérateurs, automaticiens et ingénieurs capables de les faire tourner. Sans continuité dans les compétences, la France pourrait gagner des projets industriels mais perdre la bataille de leur exécution.

Présidentielle 2027 : l’IA peut-elle devenir un levier de réindustrialisation ?

L’intelligence artificielle s’impose dans la campagne présidentielle, avec des positions différentes sur la régulation, l’investissement, la souveraineté et les usages publics.

Un point rassemble toutefois largement les candidats : la France doit disposer d’une IA souveraine, comme l’a aussi relevé Le Monde.

À court terme, le débat politique peut peser sur les choix des entreprises françaises : adoption d’outils IA, protection des données, cloud, cybersécurité et automatisation des tâches. La France dispose déjà d’une stratégie nationale pour l’intelligence artificielle, lancée dès 2018 et renforcée en 2025. Mais l’impact industriel dépendra surtout des moyens réellement engagés dans les data centers, les puces, les logiciels, les compétences et le transfert vers les PME. Le cadre européen de l’AI Act impose déjà des règles sur les modèles à usage général et les systèmes à haut risque.

À moyen terme, l’enjeu pour l’industrie française sera de ne pas rester simple utilisatrice de technologies américaines ou chinoises. L’IA peut améliorer maintenance, conception, qualité, logistique, robotique et efficacité énergétique, à condition d’être intégrée dans les usines. La présidentielle dira donc moins « qui aime l’IA » que quelle place la France veut prendre dans la chaîne de valeur mondiale.

Défense : les usines françaises face au risque d’une Europe trop ouverte

L’opposition de douze pays à la préférence européenne dans la défense montre que le réarmement européen reste traversé par deux logiques.

La France veut réserver davantage les financements européens aux industriels du continent, afin de renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne.

D’autres États souhaitent garder les futurs programmes ouverts aux alliés non européens, notamment pour acheter plus vite auprès de partenaires de l’OTAN. Le débat concerne directement SAFE, l’instrument européen doté de 150 milliards d’euros de prêts pour renforcer les achats de défense communs. À court terme, une ouverture large pourrait accélérer les acquisitions de munitions, drones, missiles, défense aérienne ou cybersécurité. Mais pour l’industrie française, l’enjeu est de savoir quelle part de ces financements alimentera réellement les usines, bureaux d’études et sous-traitants européens.

La Commission européenne veut justement renforcer l’industrie européenne de défense, tout en répondant à l’urgence sécuritaire.

À moyen terme, des règles trop souples pourraient accroître la dépendance aux fournisseurs américains, britanniques ou extra-européens.

La question industrielle est donc simple : l’Europe veut-elle seulement acheter plus d’armes, ou construire durablement sa propre capacité de production ?

Médicaments : le choc entre Bruxelles et Washington peut fragiliser l’industrie européenne

La nouvelle législation pharmaceutique européenne veut améliorer l’accès aux médicaments dans tous les pays de l’Union. Elle permettrait aux États d’exiger qu’un médicament autorisé dans l’Union soit aussi commercialisé sur leur marché national.

Mais cette obligation inquiète les laboratoires, surtout les petites biotechs, qui redoutent de devoir lancer leurs produits dans 27 pays avant d’en avoir les moyens. Le risque est renforcé par la politique américaine dite de la « nation la plus favorisée », qui cherche à aligner les prix américains sur les plus bas pratiqués dans d’autres pays développés. Des industriels retardent déjà certains lancements européens par crainte d’un effet sur leurs prix aux États-Unis, selon Reuters. Pour l’industrie française, l’impact serait direct : accès au marché plus complexe, arbitrages sur les lancements, pression sur les prix et incertitude pour les biotechs.

À moyen terme, cela peut peser sur les investissements en essais cliniques, production, R&D et relocalisation pharmaceutique. Les grands laboratoires européens alertent déjà sur le risque de perdre du terrain face aux États-Unis et à la Chine, malgré un excédent commercial pharmaceutique européen supérieur à 220 milliards d’euros.

La question devient donc industrielle autant que sanitaire : comment garantir l’accès aux médicaments sans rendre l’Europe moins attractive pour les innovations thérapeutiques ?