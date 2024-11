BE 5.0 Industries du futur : le rendez-vous industriel du Grand Est

Retrouvez Techniques de l’Ingénieur sur le stand G-02 de la 8ᵉ édition du Salon BE 5.0 dédiée à l’industrie du futur qui se tiendra les 26 et 27 novembre à Mulhouse. C’est le rendez-vous tri-national à ne pas manquer pour développer votre business, faire des échanges et découvrir les dernières innovations !

le Salon 5.0 Industries du Futur réunit chaque année à l’automne tous les profils d’acteurs concernés par l’industrie du futur : grands groupes, PME, start-up, plateformes technologiques et laboratoires, écoles et universités, structures de financement et d’accompagnement, etc…

Avec comme fil conducteur l’IA, les quatre conférences plénières réuniront des experts de premier plan pour faire la lumière sur son rôle d’accélérateur des transformations pour les industries et les territoires. L’IA est un sujet devenu majeur, voire structurant, dans tous les secteurs industriels : elle optimise les processus et améliore le suivi de la production. Ces conférences plénières présenteront des usages de l’IA en entreprise, montreront ses apports pour être plus performant en cybersécurité et partageront les visions d’acteurs leaders qui y recourrent pour relever les défis industriels, numériques et environnementaux.

Les 4 plénières de BE 5.0 Industries du Futur décryptent les défis de l’IA et de la décarbonation :

L’IA, un levier de productivité et d’innovation pour l’industrie, mardi 26/11 à 10h30

Les enjeux des transformations industrielles : vision stratégique et leviers opérationnels, mardi 26/11 à 15h00

Combiner IA et cybersécurité : stratégie pour une industrie plus sûre et résiliente, le 27/11 à 10h30

L’IA au service des enjeux de décarbonation, le 27/11 à 14h00

En parallèle, d’autres conférences sur l’IA sont organisées par les exposants :

IA et maintenance prévisionnelle de batteries Li-ion (INSA Strasbourg) le 26/11 à 10h30

Découvrez 4 projets IA réussis qui ont boosté les PME/ETI (ARAÏKO) le 26/11 à 14h00

IA : faites avancer vos projets avec les grandes écoles (ALSACE TECH) le 26/11 à 14h00

Boostez l’industrie grâce aux IA OrgAInize – HumIA (ICAM Strasbourg le 27/11 à 11h30

Intégration de l’IA : automatisation, fusion de données, edge computing avec un système DAQ de comptable pour le contrôle qualité (ADDIS-DATA) le 27/11 à 11h30

Révolutionnez vos contrôles avec l’IA (CETIM) le 27/11 à 14h00

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’évènement www.industriesdufutur.eu