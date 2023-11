Techniques de l’Ingénieur participe au Salon BE 5.0

Agenda

Retrouvez Techniques de l’Ingénieur au stand B-12 à la 7ᵉ édition du Salon BE 5.0 dédié à l’industrie du futur qui se tiendra les 28 et 29 novembre à Mulhouse. C’est le rendez-vous tri-national à ne pas manquer pour développer votre business, faire des échanges et découvrir les dernières innovations !