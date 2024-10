Les thèses du mois : « Secteurs agricole et textile : comment faire plus avec moins d’eau »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’octobre, « Secteurs agricole et textile : comment faire plus avec moins d’eau », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Impacts du système agricole sur la soutenabilité des aquifères du territoire Seine-Normandie en contexte de climat changeant : état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines

Nicolas Gallois

Projet de thèse en Géosciences et géoingénierie, depuis le 30/09/2024

Centre de Géosciences

Quels leviers économiques pour inciter à une gestion maîtrisée des ressources en eau tout en assurant un équilibre budgétaire. Le cas du système Neste.

Maxime Roussel

Projet de thèse en Sciences économiques, depuis le 10/06/2024

Laboratoire : G-EAU – Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages

Apports des scénarios de changement d’occupation et d’usages des sols pour les acteurs locaux : une évaluation temporelle appliquée à la gestion de l’eau et de l’environnement à des échelles fines

Roberta Rigo

Thèse de doctorat en Géographie, soutenue le 25/05/2023

Laboratoire : Littoral- Environnement- Télédétection- Géomatique

Comment se forme et se transforme une politique publique de sobriété hydrique ? Le cas du service public de l’eau potable en France

Pascale Tugayé

Projet de thèse en Sciences de Gestion depuis le 30/09/2024

Groupe de recherche en management (Nice)

Optimisation de la consommation d’eau dans les papeteries

Olivier Kester

Projet de thèse en Génie des Procédés, des Produits et des Molécules, depuis le 27/04/2023

Laboratoire réactions et génie des procédés

Extraction des teintures d’eaux usées de décoloration d’un procédé de recyclage chimique des textiles

Anastasiia Silina

Projet de thèse en Mécanique, énergétique, génie des procédés, génie civil depuis

le 01/04/2024

Laboratoire de Génie et Matériaux Textiles

Estimation et contrôle pour un système de bioréacteurs interconnectés pour la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture.

Mahugnon Dadjo

Projet de thèse en Mathématiques et Modélisation, depuis le 01/09/2022

Laboratoire : Mathématiques, Informatique et STatistique pour l’Environnement et l’Agronomie

Impact sur des sols agricoles et des plantes de l’irrigation par des effluents textiles traités

Sourour Mzahma

Thèse en Sciences de la Terre et de l’environnement soutenue le 22/02/2024

Institut Terre Environnement (Strasbourg)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : les insuffisances d’un cadre institutionnel et juridique face aux réalités géographiques

Jean-Charles Amar

Thèse de doctorat en Droit Public, soutenue le 28/11/2023

Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier