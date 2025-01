Matthieu Deboeuf-Rouchon : « La surveillance plus diffuse de notre santé sera l’une des thématiques majeures du CES 2025 »

Du 7 au 11 janvier, le CES ouvrira ses portes à Las Vegas. Près de 140 000 participants venus de 161 pays et 4 300 exposants sont attendus. Environ 1400 startups présenteront leurs innovations au sein du Eureka Park. Le Consumer Electronics Show reste toujours cette vitrine de l’innovation technologique dans le secteur industriel, la santé, la mobilité… Matthieu Deboeuf-Rouchon explique pourquoi ce salon reste incontournable pour les marques et les industriels.

Responsable du centre d’excellence Innovation de Capgemini Engineering en France, Matthieu Deboeuf-Rouchon est un expert reconnu des sujets autour de l’innovation et de la transformation digitale. En 2008, il fonde son cabinet de conseil en Transformation Digitale et Innovation. En 2017, il rejoint les équipes de Capgemini Engineering. Il est co-auteur du « Guide de Survie du Consumer Electronics Show : comment organiser, vivre & optimiser sa visite du plus grand salon mondial de la Tech ! » dont la dernière édition vient de paraître. Passionné par l’impact des technologies sur la Société, les Entreprises et les Êtres humains, il co-anime le podcast Innovation & Prospective Talk.

Techniques de l’Ingénieur : cette édition revient à ses classiques, l’audio-vidéo. Les écrans sont toujours autant présents. Y a-t-il des innovations intéressantes ?

Matthieu Deboeuf-Rouchon : Oui. On ne savait pas quoi faire des écrans souples quand les premiers ont été présentés au CES en 2017. Depuis, des applications et des écrans étirables commencent à être déployés, notamment dans le secteur de la distribution pour enrichir les expériences des consommateurs. Toujours à propos des écrans, nous voyons arriver des modèles transparents ou avec une diagonale et une définition plus importante. Sans oublier la réduction de la consommation électrique. Reste la problématique des contenus pour lesquels l’IA peut combler la différence de qualité entre ceux qui sont produits aujourd’hui et ceux à produire pour ces nouveaux supports comme nous le voyons chez Samsung par exemple. Ces innovations impliquent une transformation forte de la production des médias.

Le CES est connu notamment pour la remise de ses Awards. Quelle est la tendance pour le cru 2025 ?

Il y a à la fois une compétition accrue et une diversification. Concernant le premier constat, je note que la Corée du Sud est massivement présente, notamment sur les Awards. Mais les Français se défendent toujours aussi bien ; ils sont moins nombreux, mais les offres sont plus pertinentes. À propos du second constat, les Awards concernent autant l’IA et la GenAI que des problématiques de data synthétique et la Digital Health.

Quelles sont les thématiques et nouveautés majeures de l’édition 2025 ?

Il y a la fashion tech qui arrive pour la première fois au CES en mixant beauté et technologie. La santé ressort comme l’une des thématiques majeures de cette édition avec des innovations et des pistes intéressantes pour tout ce qui se passe dans le cerveau. Les neurosciences étaient bien présentes l’année dernière, mais cette année, elles le sont encore plus. Par rapport à l’édition précédente, elles sont encore plus intégrées. On va avoir des classes d’interprète cerveau-machine qui travaillent sur la compréhension du cerveau et l’ensemble des facteurs liés aux démences, aux dérèglements qu’on peut avoir, notamment Parkinson, Alzheimer, etc.

Ce que l’on peut regrouper sous l’expression « Lifestyle Connected ». C’est notre cadre de vie connecté qui, au quotidien, va faire qu’on va vivre mieux et plus longtemps. Nous allons vers le « citoyen augmenté » qui va bénéficier de la technologie dans son quotidien, mais de façon de plus en plus diffuse, moins subi. En 2016-2017, on nous proposait de mettre des patchs sur nous pour monitorer tout et n’importe quoi. Aujourd’hui, cela est révolu. Une ampoule U-Philips ou un capteur à la maison peut très bien fournir des informations sur notre rythme circadien.

L’IA reste omniprésente ?

Il y a effectivement un CES assez traditionnel, mais l’IA occupe une place extrêmement forte avec la GenAI intégrée dans les entreprises pour produire mieux, moins cher et de meilleure qualité. C’est une thématique nouvelle qui est aujourd’hui officialisée. L’IA va s’intégrer dans l’ensemble des process industriels y compris dans la supply chain et les démarches qualité et conformités. La conférence de Nvidia est très attendue, car toutes les promesses qu’on nous vend au CES reposent sur les capacités des processeurs et des puces graphiques.

Les précédentes éditions ont été l’occasion de présenter des projets de véhicules autonomes. Où en est-on aujourd’hui ?

En 2016-2017, on nous promettait une conduite autonome permanente. En fait, les problématiques de réglementation s’imposent et il y a toujours la question de la perte de contrôle de son véhicule. La conduite autonome d’aujourd’hui est bien différente de celle présentée il y a quelques années.

Il s’agit maintenant d’une conduite « assistée », permettant de maximiser le confort du pilote. Continental et Garmin vont présenter leurs projets de monitoring du conducteur.