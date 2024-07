Similar Tickets : quand l’IA facilite la résolution des problèmes dans l’industrie

C’est un fait : peu d’industriels sont en mesure d’exploiter pleinement le potentiel des informations disponibles dans l’atelier. Lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes concrets, il est pourtant fréquent que des situations similaires aient déjà été rencontrées par le passé sur d’autres sites du même groupe. Avec Similar Tickets, Fabriq propose aux industriels de capitaliser sur leur savoir opérationnel et ainsi gagner en productivité. Nous sommes allés à la rencontre d’Octave Lapeyronie, co-fondateur de Fabriq.

Fabriq est un leader reconnu dans la digitalisation du Lean Manufacturing dans les usines. L’application Fabriq permet aux sites de production d’atteindre leurs objectifs quotidiens de performance, de mener des actions d’amélioration continue et de viser l’excellence opérationnelle à grande échelle. Similar Tickets est une fonctionnalité innovante, conçue pour simplifier la résolution des problèmes dans les environnements industriels.

Techniques de l’ingénieur : Pouvez-vous présenter l’application Fabriq ?

Octave Lapeyronie : Au départ, Fabriq est un outil qui remplace les tableaux blancs utilisés dans les rituels d’amélioration continue des usines (suivi des indicateurs de performance, audits de terrain, etc.).

Dans l’industrie, différentes équipes sont amenées à travailler ensemble au quotidien : maintenance, production, qualité, R&D. Or, ce besoin de collaboration dépasse le cadre de la présence à un instant t. Nous avons donc créé Fabriq pour permettre à ces équipes de collaborer de manière fluide, sur la base d’une source unique d’information.

Fabriq aide les industriels de tous les secteurs manufacturiers à digitaliser leurs process d’amélioration continue. La digitalisation de ces rituels permet ainsi aux équipes de gagner en excellence opérationnelle. Nous sommes présents dans plus de 400 sites de production et plus de 30 pays.

L’excellence opérationnelle des équipes est-elle un sujet nouveau ?

L’excellence opérationnelle a toujours été le sujet majeur pour les industriels et le contexte de ces dernières années (Covid, difficultés d’approvisionnement, hausse du prix de l’énergie) n’a fait qu’accentuer ce constat.

Durant les dernières décennies, l’innovation s’est surtout concentrée sur la productivité des machines, par l’automatisation. Néanmoins, s’il reste des choses à mettre en place, il est urgent de s’intéresser à des domaines qui ont été un peu délaissés, notamment la productivité des personnes et leur collaboration. En effet, dans ce domaine, les outils technologiques n’ont pas bougé depuis 40 ans ! Pourtant, on sait que le facteur humain restera encore longtemps un point essentiel de l’excellence opérationnelle.

À quoi sert Similar Tickets, votre nouvel outil basé sur l’IA ?

Chez Fabriq, nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle est un ingrédient parfait pour améliorer la collaboration entre les équipes. Il y a notamment un potentiel énorme dans la capitalisation et la standardisation des informations. Comment faire en sorte qu’une nouvelle information collectée à un instant t et un endroit précis par une équipe maintenance devienne accessible à toutes les équipes du groupe, quand elles le souhaitent ?

C’est bien entendu impossible avec des tableaux blancs et des process papier, qui demeurent pourtant la norme dans beaucoup d’entreprises. Similar Tickets a été créée pour éviter aux équipes de continuellement résoudre les mêmes problèmes et de réinventer la roue en permanence.

Comment fonctionne cet outil ?

Similar Tickets récupère le contenu des tickets générés par les équipes et qui contiennent la description des problèmes, des actions qui ont été prises et des solutions trouvées. Les informations de ces tickets sont alors transformées en un vecteur contenant le sens sémantique du texte, à l’aide d’un modèle d’apprentissage LLM (Large Language Models), tout cela indépendamment de la langue !

Nous comparons ensuite ces tickets entre eux, ce qui permet de faire des rapprochements. Concrètement, lorsqu’un opérateur rencontre un problème et qu’il crée un ticket, il est immédiatement alerté de l’existence de tickets dont le sens est sémantiquement proche, au-dessus d’un seuil de détection fixé. La personne est alors incitée à consulter ces autres tickets et à contacter la personne qui a déjà rencontré le problème.

Même si deux problèmes sont rarement identiques, les différents sites des groupes industriels ont souvent de nombreux points communs : fournisseurs, machines, logiciels, etc. Avec Similar Tickets nous faisons le pari qu’un grand nombre de passerelles jusqu’ici non exploitées existent entre ces entités.

Comptez-vous ajouter d’autres fonctionnalités IA à Fabriq ?

Tout à fait ! L’outil Fabriq évolue en permanence et nous comptons intégrer une fonction de knowledge qui permettra d’héberger de la documentation pérenne. L’idée est de rendre cette information immédiatement accessible aux utilisateurs de terrain, par le biais d’une IA conversationnelle, sur le modèle de ChatGPT.

Car la plupart du temps, le savoir-faire existe, mais il est diffus. Trop souvent, quand une personne du terrain a besoin d’une information, elle perd un temps infini à échanger des messages, fouiller dans les archives, faire ses propres recherches. Pendant ce temps, les problèmes ne sont pas résolus, ce qui peut impacter la production.

Tout ce qui peut favoriser l’autonomie du terrain est donc à développer. C’est d’ailleurs l’un des piliers du Lean Management.

L’IA peut-elle aussi être utilisée pour créer des contenus à partir des informations de terrain ?

Pour les entreprises, il est vital de ne pas perdre le savoir acquis au quotidien, mais il est également difficile, dans un contexte de production, de consacrer du temps à la documentation de ce savoir. L’aide à la rédaction de rapports par IA, à partir des informations des tickets, est donc totalement envisageable. Il n’est pas impossible que cela devienne l’une des prochaines fonctionnalités de Fabriq.

Quels retours avez-vous de la part de vos clients ?

C’est un constat que nous avons fait en côtoyant nos clients industriels : avant Fabriq, une grande partie du temps passé en réunion par les employés était consacré à de la recherche ou à de la vérification d’informations factuelles. Au final, peu de temps était consacré à des raisonnements critiques.

Les clients qui ont implémenté Fabriq peuvent dorénavant se concentrer sur la résolution de vrais problèmes, de manière synchrone, en éliminant l’administration en direct, qui est épuisante pour les équipes et sans valeur ajoutée.