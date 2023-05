CADFEM donne rendez-vous aux utilisateurs d’Ansys lors de la Simulation Conference

La CADFEM Ansys Simulation Conference se tiendra le 8 juin 2023 au campus Veolia à Jonage (69). En assistant à l’évènement, vous rejoignez la première communauté de passionnés de simulation numérique en France. Les présentations techniques données par des ingénieurs de divers horizons vous promettent de belles découvertes qui cultiveront votre curiosité.

Rendez-vous le 8 juin 2023 pour le premier évènement dédié à la simulation numérique avec Ansys en France ! Dans un cadre spacieux et convivial, nous vous attendons nombreux lors de cet évènement en présentiel au Campus Veolia à Jonage (près de Lyon).

Les présentations techniques

Lors de cette journée, diverses présentations seront données par des conférenciers issus du monde industriel. La pluralité des physiques ainsi que des domaines d’activités représentés garantiront une journée riche en contenu à haute valeur ajoutée concernant les dernières avancées dans la simulation.

Les présentateurs des conférences travaillent sur les interfaces Ansys afin de développer de nouveaux produits. Quels étaient les enjeux au début du projet, quelle a été la méthode employée afin de résoudre les problématiques, quelles étapes clés dans le développement ont été franchies pour aboutir à l’innovation ? Que ce soit en dynamique des structures, des fluides, des particules… tous les jours les industriels perfectionnent leurs produits. Les présentations faites par des ingénieurs vont vous montrer leurs résultats obtenus grâce à la simulation réalisée dans Ansys. Un temps d’échange est prévu à la fin de chaque présentation.

Un rendez-vous convivial entre passionnés de la simulation numérique

Le format de la Simulation Conference 2023 vous permettra d’échanger en toute convivialité avec vos pairs ainsi que l’équipe CADFEM. En effet, retrouvez dans le hall Panorama les stands de nos sponsors pour cet évènement : Ansys, FRA-SYS, Mécanium ainsi que Techniques de l’Ingénieur. Les ingénieurs CADFEM seront aussi présents pour chaque pôle de physiques afin de vous montrer les possibilités des logiciels Ansys. C’est l’occasion d’échanger sur vos challenges, vos enjeux, dans un environnement convivial.

Vous pourrez voter pour la présentation technique la plus ambitieuse selon vous et en fin de journée le trophée CADFEM récompensera le choix plébiscité par le public. L’an dernier c’était la start-up CIXI qui avait remporté le trophée pour l’étude dynamique de la sécurité passive d’un véhicule actif avec Ansys LS-Dyna. La remise du trophée de la présentation technique la plus innovante clôturera l’évènement lors du verre de l’amitié.

>>> Informations et inscriptions

Chaque inscription est individuelle, assurez-vous de bien remplir le formulaire.

>>> Visionner la vidéo souvenir de l’édition précédente

L’agenda de la CADFEM Ansys Simulation Conference Lyon 2023

9h30 | Accueil



10h00 | Présentations du matin

Nicolas Goreaud – Framatome

➤ Utilisation de réseaux de neurones pour créer un métamodèle de calculs Fluent d’injection d’eau froide dans un réacteur nucléaire

Quentin Racat – Gerflor

➤ Simulation du poinçonnement sur des sols PVC multicouches avec Ansys Mechanical

Hugues Lemaistre – Calderys

➤ Utilisation de la méthode DEM pour l’optimisation de produits réfractaires avec Ansys Rocky

12h30 | Cocktail déjeunatoire



14h00 | Présentations de l’après-midi

Josselin Guedon – TSE

➤ Développement d’une structure agrivoltaïque innovante : la canopée agricole avec Ansys Mechanical

Thierry Adane – SKF

➤ Évaluation numérique de la résistance des boulons dans les grands assemblages mécaniques avec Ansys Mechanical et l’extension BAIA

Jean Contet – Oreca

➤ Développement aérodynamique sur Prototype LMP1 pour les 24h du Mans avec Ansys Fluent

Philippe Rohart – CETIM

➤ Dimensionnement des équipements sous pression et réutilisation de canalisation avec Ansys Mechanical

17h15 | Remise du trophée et verre de l’amitié

A propos de CADFEM

CADFEM, dont le siège est en Allemagne depuis 1985, est une société de logiciels de simulation, d’intégration et de services d’ingénierie. L’entreprise distribue les logiciels de simulation Ansys et est certifiée « Elite Channel Partner ». La simulation numérique permet aux industriels d’optimiser le développement de leurs produits : gain de temps, performance, réduction des coûts, dans des secteurs phares comme la mobilité, l’énergie, les procédés…

Partenaire de proximité, CADFEM transmet les compétences nécessaires à l’utilisation optimale des outils auprès de ses clients. Guided-work, développements d’applications métiers, support technique, formations sur-mesure ou inter-entreprise, en présentiel ou hybride, CADFEM est un organisme de formation certifié Qualiopi qui ne cesse de diversifier son catalogue.

Le groupe CADFEM est fortement implanté en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni et dispose de 200 ingénieurs experts de la simulation multi-physique.