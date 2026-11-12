Des protections balistiques intelligentes capables de détecter leurs propres dégradations

La start-up bretonne ArmorCheck développe une technologie de contrôle non destructif capable de détecter certaines dégradations invisibles dans les plaques de protection balistique. Une levée de fonds d’un million d’euros doit lui permettre d’engager son industrialisation.

Installée à Caudan, dans le Morbihan, la jeune entreprise ArmorCheck vient de boucler une levée de fonds d’un million d’euros. Créée en juillet 2025, elle développe une solution de contrôle non destructif (CND) destinée à vérifier l’intégrité des protections balistiques, notamment des plaques en céramique utilisées dans les gilets pare-balles. L’objectif est de détecter certaines dégradations structurelles qui ne sont pas nécessairement visibles lors d’une inspection classique.

Les plaques balistiques en céramique peuvent présenter des fissures difficiles à identifier à l’œil nu. Leur surveillance représente donc un enjeu pour la sécurité des personnels qui les utilisent, mais également pour la maintenance et le renouvellement des équipements.

Pour répondre à cette problématique, ArmorCheck a développé un capteur directement intégré à la plaque de céramique pendant sa fabrication. Le dispositif fonctionne sans fil, de manière passive, et ne nécessite pas de batterie embarquée. Les informations sont recueillies en quelques secondes à l’aide d’un lecteur dédié.

Cette approche présente un intérêt industriel particulier. En effet, l’intégration du capteur ne nécessite pas de modification majeure des procédés de fabrication existants, ce qui doit faciliter son adoption par les fabricants de protections balistiques.

Un contrôle rapide pour améliorer le suivi des matériaux

La technologie développée par ArmorCheck vise dès lors à simplifier l’évaluation de l’état structurel des protections. Les méthodes d’inspection traditionnelles peuvent être contraignantes à mettre en œuvre, alors que certaines dégradations demeurent invisibles en surface.

Grâce à l’association d’un capteur intégré au matériau et d’un lecteur sans fil, le contrôle peut être réalisé rapidement, sans détériorer la plaque. Le dispositif doit ainsi fournir des informations utiles pour déterminer si une protection peut continuer à être utilisée ou si son remplacement doit être envisagé.

Au-delà de la détection des dommages, cette solution pourrait contribuer à améliorer la gestion des équipements. L’entreprise met notamment en avant la sécurité des personnels, la maîtrise des coûts de maintenance et la souveraineté industrielle.

La technologie a déjà franchi plusieurs étapes de validation. La Direction générale de l’armement (DGA) a validé la solution, tandis qu’une expérimentation opérationnelle avec le ministère de l’Intérieur est en cours depuis la mi-septembre 2026. Elle doit se poursuivre jusqu’au début de l’année 2027.

ArmorCheck a également obtenu le prix spécial du jury DefStart 2026, remis par DGA Techniques terrestres lors du salon Eurosatory, organisé en juin à Villepinte. Cette distinction intervient alors que l’entreprise prépare le passage de ses premières validations techniques à une production industrielle.

Une industrialisation envisagée en France et à l’international

La levée de fonds doit permettre à ArmorCheck de franchir une nouvelle étape. Trois investisseurs participent à l’opération. Il s’agit de Breizh Up, fonds de co-investissement de la Région Bretagne, de Socomore Ventures, véhicule d’investissement du groupe industriel vannetais Socomore, et de Défense Angels, réseau d’investisseurs spécialisé dans le secteur de la défense. Les financements seront consacrés à la structuration des capacités de production, au renforcement des équipes techniques et à la préparation du déploiement commercial. Deux recrutements ont déjà été réalisés et trois embauches supplémentaires sont envisagées en 2027.

La stratégie industrielle repose sur deux axes complémentaires. ArmorCheck prévoit de développer ses propres capacités de production en France, tout en permettant l’intégration de ses capteurs directement sur les lignes de fabrication de partenaires industriels, en France comme à l’étranger. Cette organisation doit favoriser le déploiement de la technologie auprès des fabricants de protections balistiques, en maintenant simultanément des compétences industrielles sur le territoire national.

Enfin, les perspectives de développement ne se limitent pas aux gilets pare-balles. Sélectionnée pour participer au programme européen MaJoR, ArmorCheck entend étendre sa technologie de surveillance des matériaux à d’autres équipements de défense. L’entreprise évoque notamment les plateformes terrestres et les véhicules blindés, dont les structures sont soumises à des contraintes mécaniques et à des risques d’endommagement.

Financé par le Fonds européen de défense (FED), le programme européen MaJoR (pour Maintenance, Joining and Repair), vise à améliorer la durabilité et la réparabilité des équipements militaires terrestres, navals et aéronautiques. Ses travaux portent notamment sur les structures hybrides associant plusieurs matériaux, les assemblages collés et les composites, ainsi que sur les technologies de contrôle non destructif.

Sélectionnée dans le cadre de ce programme européen MaJoR avec son projet VehicleCheck, ArmorCheck envisage d’étendre sa technologie aux plateformes terrestres et aux véhicules blindés. Cette orientation marque une volonté de diversification au-delà des protections balistiques individuelles, sans que les nouveaux matériaux susceptibles d’être concernés soient encore précisés.

La jeune société aborde ainsi une nouvelle étape de son développement, marquée par la montée en capacité de sa production et l’élargissement de ses applications. L’enjeu sera de transformer ces ambitions en débouchés industriels et commerciaux, en France comme à l’international.