{{block-infos-connection}}

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Renault diversifie son activité avec la fabrication de drones militaires

En ce moment

Renault diversifie son activité avec la fabrication de drones militaires

Posté le par Nicolas LOUIS dans Entreprises et marchés

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Sous l'égide du ministère des Armées, le groupe automobile va assembler des drones militaires et a également pour projet de fabriquer des drones terrestres. Outre l'opportunité économique, cette diversification lui permettra de créer des synergies technologiques avec le secteur militaire et pourrait aussi déboucher sur des applications civiles.

Renault franchit une nouvelle étape dans sa diversification industrielle. Le groupe automobile a annoncé qu’il assemblera prochainement des drones militaires dans le cadre d’un projet nommé Chorus, développé en partenariat avec l’entreprise de défense Turgis Gaillard. Cette décision fait suite à une sollicitation de la DGA (Direction générale de l’armement), qui a consulté plusieurs industriels français pour répondre aux besoins croissants en équipements militaires en Europe.

Dans un communiqué, le constructeur automobile explique qu’il mettra son savoir-faire dans les domaines de la conception, de l’industrialisation et de la production en grande série d’objets hautement technologiques au service de ce projet, tout en garantissant une maîtrise de la qualité, des coûts et des délais. Mais il tient à rassurer et précise qu’il n’a pas l’ambition de se transformer en acteur majeur de la défense. Le groupe insiste sur les limites qu’il s’impose en coopérant à des projets exclusivement destinés au ministère des Armées, réalisés en France, en partenariat avec des industriels européens du secteur, et sans que ceux-ci aient un impact sur les investissements consacrés à son cœur d’activité, à savoir l’automobile.

Concrètement, ce projet prévoit l’assemblage de drones sur le site du Mans dans la Sarthe, avec une montée en cadence rapide, puisque la capacité de production pourrait atteindre jusqu’à 600 unités par mois dans moins d’un an. Les moteurs de ces engins devraient quant à eux être fabriqués dans l’usine de Cléon en Seine-Maritime, en lieu et place de moteurs et de boîtes de vitesses produits jusqu’ici pour la marque au losange. Le drone mesurera 8 mètres de long pour 10 mètres d’envergure. Il pourra se déplacer à 400 km/h et atteindre jusqu’à 5 000 mètres d’altitude. Destiné à mener des missions d’observation et de renseignements, ce drone fera l’objet de premiers essais en vol en septembre prochain.

Renault ne compte pas s’arrêter là. Selon des informations publiées par L’Usine Nouvelle, il travaille sur un autre projet, cette fois-ci un drone terrestre, en collaboration avec le groupe belge John Cockerill, propriétaire du spécialiste des véhicules militaires Arquus. Ce prototype, actuellement en cours de développement, devrait être présenté au prochain salon international de la défense et de la sécurité Eurosatory en juin prochain, à Paris-Villepinte.

Un contrat pouvant atteindre un milliard d’euros

Utilisé pour des missions de reconnaissance, cet engin de la taille d’une petite voiture adopte une architecture proche d’un véhicule tout-terrain, et est équipé de multiples capteurs et de caméras. Sa conception s’appuiera sur une plateforme technologique intégrant certains modules issus de la production automobile du groupe.

Si elle peut surprendre, cette diversification répond à plusieurs objectifs. Elle constitue d’abord une opportunité économique, en permettant au groupe de rentabiliser davantage son outil industriel. D’un montant initial de 35 millions d’euros, le contrat signé dans le cadre du projet Chorus pourrait à terme se chiffrer à environ un milliard d’euros. Ensuite, elle s’inscrit dans une logique industrielle en favorisant des synergies technologiques entre les secteurs automobile et militaire, notamment autour de la robotique, des capteurs et des systèmes autonomes.

Renault souligne également que ces nouveaux projets pourraient déboucher sur des applications civiles, dans une logique de production industrielle de biens à double usage. Cette initiative est aussi une mise en application de la nouvelle politique industrielle de Renault baptisée « Leap 100 » qui vise à réduire à 100 semaines, soit 23 mois, le temps de développement de ses nouveaux modèles. À travers ces projets, la firme prouve qu’elle est capable en un temps record de faire preuve de flexibilité et d’agilité pour adapter son outil industriel à de nouvelles demandes.

Enfin, cette incursion dans le secteur de la défense n’est pas si nouvelle, puisque le constructeur renoue ainsi avec son ancienne histoire industrielle. Lors de la Première Guerre mondiale, Renault avait joué un rôle dans l’effort de guerre en se lançant dans la fabrication d’un char, qu’il avait modernisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’au début des années 2000 qu’il avait mis fin à ses activités militaires, en vendant sa filiale Renault Véhicules Industriels à Volvo.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
Gaz: "crucial" de commencer à remplir les stockages en Europe "le plus tôt possible" (réseau européen des gestionnaires de gaz)
Le Livret A pourrait financer les énergies renouvelables les plus compétitives, suggère un rapport
Canal Seine-Nord Europe: la "dérive" des coûts crée un "risque fort pour l'État" (Cour des comptes)
Le pétrole modère sa hausse, espère la poursuite du cessez-le-feu
Des plasturgistes revendiquent avoir fait tomber l'interdiction du plastique dans les cantines scolaires
Réindustrialisation: la banque publique Bpifrance en fait-elle assez?
Décarbonation: la France a des atouts, malgré des financements fragiles, note le Haut-commissariat au Plan
Gestion des déchets radioactifs: la CNDP formule des recommandations
Le chauffage au bois, contributeur majeur à la pollution de l'air, selon l'Anses
Lecornu entend "tirer les leçons" vendredi de la crise énergétique
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Systèmes aéronautiques et spatiaux
Systèmes aéronautiques et spatiaux

Maîtrisez les outils et solutions opérationnelles pour favoriser l'émergence de nouvelles activités et diminuer les impacts environnementaux

Obtenir

Livre blanc Décarboner l’industrie française : les feuilles de route sectorielles de l’Ademe
10 Mar 2026
Décarboner l’industrie française : les feuilles de route...

Comprendre les trajectoires de décarbonation de neuf filières clés : un panorama inédit des défis technologiques,...

Livre blanc La souveraineté française et européenne au prisme des nouvelles technologies
7 Oct 2025
La souveraineté française et européenne au prisme des nouvelles...

La souveraineté technologique est cruciale dans un monde de plus en plus instable.

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité