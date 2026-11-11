Euronaval 2026 : des innovations qui dessinent le futur de la guerre navale

Le salon consacré à l'industrie navale de défense a été l'occasion pour plusieurs industriels français du secteur de présenter leurs dernières innovations. Drones kamikazes à bas coût, essaims autonomes, concept de navires de combat de nouvelle génération et systèmes de détection sous-marine assistés par l'intelligence artificielle : aperçu des technologies exposées.

Clap de fin pour le salon Euronaval 2026. Ce rendez-vous international de l’industrie navale de défense a battu un nouveau record avec 713 exposants, en progression de 45 % par rapport à 2024. Cette 30e édition a enregistré 28 000 visites professionnelles et accueilli 204 délégations officielles venues de 71 pays. Elle s’est déroulée dans un contexte de réarmement naval mondial, marqué par la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, ainsi que par la multiplication des menaces pesant sur les infrastructures sous-marines et les grandes routes commerciales. Les innovations développées par les industriels font une place grandissante aux drones, aux systèmes autonomes et à l’intelligence artificielle.

La Direction générale de l’armement (DGA) a présenté un nouveau drone naval kamikaze nommé Smokers, qui s’inspire en partie des enseignements de la guerre en Ukraine. Son caractère innovant réside davantage dans sa conception, son coût, sa rapidité de développement et sa capacité à être produit en nombre. Développé en moins de six mois, il est équipé d’un moteur hors-bord conventionnel et son prix unitaire devrait être nettement inférieur à celui d’un missile antinavire. Le projet a été pensé pour permettre une production en série, y compris par de petits chantiers navals civils. Un appel d’offres vient d’ailleurs d’être lancé pour organiser son industrialisation.

Le SP40 de la deeptech navale SEAir illustre lui aussi cette montée en puissance des drones de surface compacts dans le domaine militaire. Alors que le Smokers est équipé d’une carène classique qui « tape » dans la houle à haute vitesse, cet engin se distingue par sa conception sur foils fixes, avec une aile profilée immergée qui soulève la coque au-dessus de la surface de la mer. La résistance hydrodynamique est ainsi fortement réduite et les impacts des vagues sur la coque sont considérablement atténués. Résultat, cette embarcation téléopérée est capable de maintenir sa vitesse lorsque la mer s’agite et affiche un rayon d’action accru : environ 370 km, contre 90 km pour le Smokers. Le SP40 est destiné à différentes missions militaires, allant de la reconnaissance au renseignement électronique, en passant par le leurrage.

Un réseau de drones pour protéger les infrastructures sous-marines

De son côté, le constructeur français Exail a développé un système autonome pour coordonner plusieurs drones de surface de sa propre gamme. Baptisé Neptis, ce système intégré de surveillance maritime permet de coordonner un essaim de 5 à 10 drones de surface pour surveiller de vastes zones. Il s’appuie notamment sur l’intelligence artificielle pour fusionner les données issues des radars, des caméras ou des sonars embarqués ou remorqués par les différents drones. Ce système vise notamment le renseignement et la reconnaissance, la lutte anti-sous-marine, la protection des câbles et des pipelines sous-marins ou encore la détection de drones aériens.

Naval Group a dévoilé le SCX-26, un concept de navire de combat de nouvelle génération, destiné à répondre aux exigences de la guerre navale à haute intensité. Ce bâtiment s’apparente à un destroyer polyvalent, dont la particularité est de pouvoir opérer au cœur d’une flotte hybride associant des navires habités, mais aussi des engins autonomes. Il est notamment conçu pour déployer et récupérer différents types de drones aériens, de surface et sous-marins, grâce à une vaste zone modulaire située à l’arrière du navire. Pour l’heure au stade de concept prospectif, il est imaginé comme un véritable centre opérationnel capable de coordonner plusieurs moyens de combat, tout en adaptant ses équipements aux évolutions technologiques et aux besoins des missions.

Enfin, dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, l’entreprise française Alseamar s’est distinguée en présentant Sonusia, un système de surveillance sous-marine permanente. Il comprend plusieurs dispositifs tels que des planeurs sous-marins, des bouées acoustiques flottantes et des stations de détection installées sur les fonds marins. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui consistent à transférer d’importants volumes de données brutes vers des navires militaires ou des centres de traitement à terre, cette solution embarque notamment des algorithmes d’IA capables de filtrer le bruit de fond océanique, puis d’identifier et de classer automatiquement les menaces à bord des systèmes.