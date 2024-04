Énergie fossile ou renouvelable : remplacer le nucléaire, quel impact CO2 ?

Selon l’institut économique Molinari, en 45 ans, le nucléaire aurait permis à la France d’éviter environ 25 fois les émissions totales de CO2 de 2022 par rapport à un mix 100% fossile. Qu’aurait alors donné un mix 100% renouvelable ?

En 2022, les émissions françaises territoriales de CO 2 s’élevaient à 403,8 millions de tonnes d’équivalent (CO 2 eq). Dans son étude « Pourquoi la France doit absolument pérenniser son choix historique de l’énergie nucléaire » publiée en décembre dernier, l’institut économique Molinari estime qu’en 45 ans, le nucléaire aurait permis à la France d’éviter environ 25 fois les émissions totales de CO 2 de 2022.

Du nucléaire bon pour le climat ?

Pour arriver à ce résultat, Georges Sapy, ancien d’EDF et membre de la Sfen (Société française d’énergie nucléaire), estime une production nette cumulée des réacteurs français de 14 200 TWh depuis leur mise en service jusqu’à ce jour. Le nucléaire émettant 4 000 tonnes de CO 2 eq/TWh, les réacteurs français ont donc émis l’équivalent de 56,8 millions de tonnes de CO 2 depuis leur entrée en fonction.

Dès lors, il imagine un mix électrique alternatif, à base d’énergies fossiles, qui aurait émis 750 000 tonnes de CO 2 eq de plus par TWh. Ce chiffre est conforme à la base carbone de l’ADEME. Les émissions par TWh produit en France sont en effet de 418 000 tonnes avec du gaz, de 730 000 tonnes avec du fioul et de 1,1 million de tonnes avec du charbon. Ainsi, les 14 200 TWh de ce mix fossile imaginé auraient émis 10 650 millions de tonnes de CO 2 en 45 ans. C’est exactement 26,3 fois plus que les émissions nationales de 2022.

Et avec des énergies renouvelables ?

Selon la base carbone de l’Ademe, par TWh, l’hydraulique émet 6 000 tonnes de CO 2 eq tonnes, l’éolien en mer 15 600 tonnes, l’éolien terrestre 14 100 tonnes et les panneaux photovoltaïques 43 900 tonnes lorsqu’ils sont produits en Chine. Les panneaux solaires fabriqués en Europe et en France ont une empreinte carbone inférieure : respectivement 32 300 tonnes et 25 200 tonnes par TWh.