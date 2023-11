L’accord entre l’État et EDF sur le prix de l’électricité nucléaire aboutit enfin

En ce moment

L'État et EDF viennent d’annoncer un accord sur le prix de l'électricité nucléaire, après des mois de négociations tendues. 70 euros le mégawattheure : c’est le prix de vente moyen qui a été dévoilé par Bercy et qui serait plus proche des coûts de production nucléaires d'EDF. Cet accord censé préserver la compétitivité de l'industrie française permettra à toutes les entreprises de moins de dix personnes et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de bénéficier d’un tarif régulé.