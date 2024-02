Les thèses du mois : « La France dans la course aux réacteurs nucléaires innovants »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois de février, « La France dans la course aux réacteurs nucléaires innovants », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Méthodologie d’étude de l’intégration de Small Modular Reactors dans des réseaux électriques dans le cadre de la transition énergétique

Charly Boudot

Thèse de doctorat en Génie électrique. Soutenue le 18-10-2023.

Laboratoire de génie électrique

Optimisation du cycle de Rankine pour le fonctionnement flexible d’un petit réacteur modulaire : apport de l’admission partielle par secteurs dans les corps de turbines au suivi de charge et à la cogénération.

Guilherme Vescovi

Thèse de doctorat en Génie des Procédés et de l’Environnement. Soutenue le 14-12-2023.

Laboratoire de génie chimique

Développement d’un schéma de calcul neutronique pour la modélisation du pilotage des SMR (Small Modular Reactors) sans bore soluble

Pierre Devaux

Thèse de doctorat en Mécanique des fluides, procédés, énergétique. Soutenue le 14-01-2022

Laboratoire de simulation des combustibles (CEA Cadarache)

Nuclear in decarbonized power systems with renewable energy : Flexibility assessment, modeling framework, and role in the French and Western European electric transition

Arthur Lynch

Thèse de doctorat en Ingénierie économique. Soutenue le 13-12-2022.

Laboratoire Génie Industriel

Normaliser l’apocalypse : organisations et recompositions du secteur nucléaire face aux accidents

Valerie Arnhold

Thèse de doctorat en Sociologie. Soutenue le 31-01-2022.

Centre de sociologie des organisations

Nuclear safety, nuclear liability, and the role of the State: lessons from the Fukushima accident

Ryoko Kusumi

Thèse de doctorat en Droit public. Soutenue le 13-01-2023.

Centre d’études et de recherches internationales et communautaires

Contribution à la démonstration de sûreté nucléaire dans un contexte d’ingénierie basée sur des modèles : Proposition méthodologique

Emir Roumili

Thèse de doctorat en Systèmes Automatiques et Micro-électroniques. Soutenue le 07-12-2022.

Laboratoire des Sciences des Risques

Du salut énergétique au sauvetage de la filière nucléaire française : enquête sur l’évolution des visions du futur au cœur d’un système sociotechnique

Martin Denoun

Thèse de doctorat en Sociologie. Soutenue le 22-11-2022.

École des hautes études en sciences sociales

L’adaptation du droit (interne et international) aux petits réacteurs nucléaires innovants

Valentina Akopian

Projet de thèse en Droit, depuis le 01-09-2023.

Université Paris-Panthéon-Assas

Pilotage Cloud-Edge du control optimal des réseaux électriques

Yara Abdul samad el skaff

Projet de thèse en Génie électrique, depuis le 19-12-2022.

CEA-Liten