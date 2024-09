La revue de presse du Magazine d’Actualité #3 : du 16 au 20 septembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous invite à prendre connaissance de sa troisième revue de presse. Pour ne louper aucune des informations les plus MARQUANTES de la semaine écoulée, c'est par ici...

La norme la plus DISCUT É E

Normes européennes sur les émissions de CO2 des véhicules produits dans la CEE : pourquoi le durcissement est-il reporté ?

Les constructeurs devront vendre en moyenne un véhicule électrique pour quatre véhicules thermiques afin d’atteindre l’objectif de réduction moyenne annuelle d’émissions de GES par voiture vendue en 2025.

L’info la plus FLIPPANTE

La pollution importée : cause de mortalité prématurée en Europe.

Des niveaux élevés d’ozone troposphérique dans l’air ambiant sont néfastes sur la santé. Cet ozone nocif est formé dans la couche basse de l’atmosphère par l’interaction entre la lumière du soleil et principalement des oxydes d’azote et des COV.

Le rapport le plus R É ALISTE

Les objectifs de production d’hydrogène renouvelable en Europe sont-ils tenables ?

Un rapport de la Cour des comptes européenne sur la production d’hydrogène décarboné souligne que tous les Etats membres n’ont pas fixé leurs objectifs et ceux qui l’ont fait n’étaient pas toujours alignés sur ceux de la Commission.

L’innovation la plus ALL É GEANTE

Comment débarrasser l’eau de certains métaux lourds, parmi les plus persistants ?

Le plomb, le cadmium, le nickel et le mercure sont reconnus pour leur toxicité et leur persistance. L’eau douce, en voie de raréfaction et sa pollution par ces métaux lourds, préoccupent et suscitent l’initiatives de chercheurs.

