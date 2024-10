La revue du Magazine d’Actualité #5 : du 30 septembre au 4 octobre

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Des solutions basées sur les micro-ondes pour la production d’hydrogène décarboné

Les micro-ondes pourraient jouer un rôle clé dans la production d’hydrogène décarboné. Pour la production de celui-ci, des chercheurs et entreprises explorent deux technologies innovantes : une via des réactions d’oxydo-réduction avec de l’eau, et l’autre en « craquant » du méthane pour obtenir du carbone solide. Ces approches promettent de relever les défis actuels de la production d’hydrogène tout en réduisant les émissions de CO2.

Quel avenir pour le respect de la confidentialité de nos données ?

Face à l’évolution rapide des technologies émergentes, les entreprises doivent choisir judicieusement leurs investissements. L’intelligence artificielle autonome, les solutions de protection de la vie privée, ou encore le machine learning fédéré transforment progressivement la manière de sécuriser les données et d’améliorer la performance des systèmes. Ces technologies redessinent un avenir plus autonome et respectueux des utilisateurs.

Les priorités du Rapport Draghi pour renforcer la compétitivité européenne

Dans son rapport remis à la Commission européenne, Mario Draghi identifie trois axes majeurs pour relancer la croissance de l’UE. L’accent est mis sur la réduction de l’écart d’innovation avec les États-Unis et la Chine, la mise en place d’un plan cohérent pour la décarbonation tout en maintenant la compétitivité, ainsi que la sécurisation des ressources critiques. Ces leviers sont essentiels pour redonner à l’industrie européenne un rôle de leader mondial.

La fabrication additive ouvre des perspectives sur la maçonnerie du verre

L’impression 3D pourrait transformer la construction en introduisant des briques de verre emboîtables, sans adhésif. Elle rend possible le développement d’éléments de maçonnerie plus résistants, flexibles, et faciles à assembler, Cette approche entraînerait aussi des économies de production, et ouvrirait la voie à des bâtiments entièrement en verre, démontables et réutilisables à l’infini.

