La revue de presse quotidienne du 27 novembre 2025 : énergie, innovations, matériaux

Voici les infos à retenir de ce jeudi 27 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité de ces derniers jours met en lumière des avancées et des tensions au cœur de la transition industrielle et environnementale, témoignant de choix stratégiques en cours tandis que de nouveaux projets européens confirment l’élan en faveur d’une industrie plus sobre et plus innovante.

Bonus à l’achat de véhicules électriques en hausse, mais… ?

Le gouvernement français va fortement rehausser l’aide financière à l’achat d’un véhicule électrique dès 2026. Le bonus, qui variait jusqu’ici selon les marques, revenus et conditions, pourra atteindre 5 700 €. Cette décision suscite cependant des interrogations sur son financement. En effet, l’État a délégué la charge aux « obligés » via les certificats d’économie d’énergie (CEE), ce qui pourrait se traduire par des hausses dans les prix de l’énergie… (L’Automobile Magazine).

Robots et drones accélèrent le démantèlement des centrales nucléaires

La robotique s’impose comme une technologie clé pour sécuriser et optimiser les chantiers de démantèlement, illustrant la convergence entre sûreté, innovation et automatisation (EnergieRecrute).

La méthode d’évaluation environnementale des textiles remise en cause

La démarche française qui évalue l’impact environnemental des textiles est actuellement attaquée devant le Conseil d’État. Cette contestation marque une vigilance accrue sur la crédibilité des méthodes d’évaluation environnementale, un enjeu crucial pour l’économie circulaire, la durabilité des matériaux, et la transparence écologique du secteur textile et industriel (rsedatanews.net).

L’aviation légère se tourne vers la décarbonation

General Aviation Days 2025, les 26 et 27 novembre à l’aéroport de Pau-Pyrénées, rassemble acteurs industriels, pilotes et chercheurs autour des solutions sobres pour une aviation légère, telles que propulsion électrique, hydrogène, carburants durables, systèmes embarqués, afin d’évaluer les innovations, les essais et les perspectives pour une aviation plus verte (aquitaineonline.com).

L’impact économique du trafic aérien remis en question par une étude européenne

Contrairement aux idées reçues, plus de trafic aérien ne s’accompagne pas systématiquement d’une meilleure performance économique régionale, selon une large analyse géographique.

L’Europe met la souveraineté énergétique au cœur de ses relations internationales

Lors du sommet UE-Union africaine à Luanda (Angola), les deux continents ont convenu d’investissements importants dans les énergies renouvelables, les infrastructures et les matières premières critiques. L’objectif est de sécuriser les ressources pour l’industrie européenne tout en soutenant une transition énergétique solidaire (Euronews).

Le Mécanisme carbone aux frontières devient un point de friction politique global

Un article du Monde démontre comment le CBAM (mécanisme d’ajustement carbone) européen exacerbe les tensions entre climat et commerce, notamment avec des pays émergents qui craignent une pénalisation de leurs exportations.

Bioplastiques : l’Europe s’apprête à franchir un cap technologique et industriel

L’European Bioplastics Conference 2025 (2 et 3 décembre à Berlin) analysera les progrès des matériaux biosourcés et circulaires, de plus en plus soutenus par les politiques européennes de durabilité des matériaux.

14 projets français lauréats du Fonds Innovation européen pour la décarbonation industrielle

Les projets couvrent des innovations de rupture dans la chimie, l’industrie lourde, l’énergie et les transports, confirmant le positionnement stratégique de la France dans la transformation industrielle de l’UE.