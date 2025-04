Nucléaire : comment assurer la souveraineté d’une filière en manque de profils qualifiés ?

En ce moment

La France dispose de 57 réacteurs nucléaires, en incluant l’EPR de Flamanville et prévoit d’en construire 6 de plus à l’horizon 2038. Mais si elle veut relancer la production de centrales et assurer sa souveraineté énergétique, la France va devoir renforcer sa filière nucléaire. Elle devra aussi attirer toute une génération de nouveaux talents, notamment en soudage. Autant de thématiques abordées lors des tables rondes organisées par Fronius France au salon Global Industrie 2025.