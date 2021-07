La start-up française Touch Sensity développe une technologie permettant un suivi en temps réel des matériaux

Interview

La jeune start-up Touch Sensity est en train de développer une technologie apportant une vision globale et en temps réel des contraintes mécaniques subies par tout type de matériaux. Cette technologie simple à mettre en oeuvre et qui s’appuie sur l’intelligence artificielle a l’avantage de ne pas nécessiter la pose de centaines de capteurs. Serait-ce une technologie idéale pour la création de jumeaux numériques ? Anna Pugach, présidente et directrice technique de Touch Sensity, a accepté de nous parler de cette technologie prometteuse.