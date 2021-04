L’action climatique locale, grande oubliée des stratégies nationales

À l’approche de la COP26, l’observatoire Climate Chance appelle à inclure davantage, et de façon urgente, les territoires dans l’action climatique des États. Il publie en ce sens la 3e édition du Bilan mondial de l’action climat des territoires.

Malgré la pandémie, les territoires s’impliquent de plus en plus dans l’action climatique. Au niveau européen, les résultats sont particulièrement encourageants. Selon le Bilan mondial de l’action climat des territoires de l’observatoire Climate Chance, 1 800 villes regroupées au sein des territoires européens engagés dans la Convention des Maires pour le climat et l’énergie ont réduit leurs émissions de 26 % entre 2005 et 2017. Une belle réussite alors qu’elles visaient une réduction de 20 % d’ici 2020. Ces villes regroupent environ 20 % de la population européenne et représentent environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne.

Malgré ces bons résultats, les stratégies nationales des États n’accordent encore que trop peu de place aux stratégies locales. « Les premières analyses des nouvelles Contributions Déterminées au niveau National (CDN) qui doivent accompagner à la COP 26 le rehaussement de l’ambition montrent que les États n’intègrent toujours pas le potentiel d’action des territoires dans leurs plans nationaux », regrette ainsi Ronan Dantec, président de Climate Chance. Pour intégrer davantage le potentiel des politiques climatiques locales dans les stratégies nationales, les méthodes de suivi restent à consolider et à harmoniser, note l’observatoire.

Mieux intégrer la gouvernance climatique locale dans les stratégies nationales

Dans les pays du G20 examinés (Allemagne, Canada, France, Brésil), peu de villes sont soumises à des obligations réglementaires. Les collectivités françaises font figure d’exception via leurs obligations de réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) intercommunaux et le volet climat des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

En dépit de stratégies nationales les prenant en compte, les territoires s’intéressent de plus en plus aux mesures d’adaptation. Environ 70 % des villes de la Convention européenne des Maires examinées en 2020 élaborent des projets d’adaptation en cours d’élaboration. Une proportion similaire de régions de l’initiative RegionsAdapt disent avoir mis en place un plan d’adaptation.

La crise sanitaire a montré à quel point les territoires pouvaient être des lieux d’innovation et d’expérimentation pour les politiques climat. « L’urbanisme tactique » et les politiques vélo en ont été la manifestation la plus évidente. À l’échelle des villes, la densification et la répartition des services pour des territoires plus autonomes se pensent désormais comme le remède aux crises sanitaire et climatique.