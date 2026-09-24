Le Défi Techniques de l’Ingénieur à l’échelle nationale, qui décrochera le meilleur score ?

Cette année, le Défi T.I. voit plus grand, serez-vous prêt ? Formez votre équipe et mesurez-vous aux étudiants de toute la France pour tenter de remporter des places pour le Parc Astérix, trajet compris depuis la région de votre école !
🗓 Rendez-vous le 5 novembre 2026 pour la première manche qui consiste à :
- Former une équipe de 3 à 4 étudiants maximum.
- Répondre à un QCM en ligne en simultané avec toutes les équipes, en 30 minutes maximum.
Pas besoin de connaissances préalables : toutes les réponses se trouvent sur le site de Techniques de l’Ingénieur !
Quel que soit votre niveau d’études ou votre filière, vous pouvez participer si vous étudiez dans l’une de ces écoles :
- Université Le Havre Normandie
- INSA Rouen
- Université de Rouen
- ENSICAEN
- Université Lyon 1
- INSA Lyon
Profil technique ou plutôt scientifique ? Vous êtes les bienvenus !
Comment s’inscrire ?
Désigne un représentant de l’équipe qui remplira ce formulaire pour l’ensemble de l’équipe.
On a juste besoin de vos coordonnées pour vous partager le QCM et, qui sait, vous envoyer peut-être les infos du lot gagnant 😉 ainsi que de votre accord avec le règlement.
À l’issue de cette première manche, les meilleures équipes seront sélectionnées pour poursuivre l’aventure jusqu’à la finale nationale.
🎁 Les récompenses
- 1er prix : des places pour le parc Astérix avec le trajet compris depuis la région de l’école. 🎢
- 2ème prix : un escape game
- 3ème prix : un panier bien garni de goodies Techniques de l’Ingénieur
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