Le Défi Techniques de l’Ingénieur à l’échelle nationale, qui décrochera le meilleur score ?

Cette année, le Défi T.I. voit plus grand, serez-vous prêt ? Formez votre équipe et mesurez-vous aux étudiants de toute la France pour tenter de remporter des places pour le Parc Astérix, trajet compris depuis la région de votre école !

🗓 Rendez-vous le 5 novembre 2026 pour la première manche qui consiste à :

Former une équipe de 3 à 4 étudiants maximum.

Répondre à un QCM en ligne en simultané avec toutes les équipes , en 30 minutes maximum.

Pas besoin de connaissances préalables : toutes les réponses se trouvent sur le site de Techniques de l’Ingénieur !

Quel que soit votre niveau d’études ou votre filière, vous pouvez participer si vous étudiez dans l’une de ces écoles :

Université Le Havre Normandie

INSA Rouen

Université de Rouen

ENSICAEN

Université Lyon 1

INSA Lyon

Profil technique ou plutôt scientifique ? Vous êtes les bienvenus !

Comment s’inscrire ?

Désigne un représentant de l’équipe qui remplira ce formulaire pour l’ensemble de l’équipe.

On a juste besoin de vos coordonnées pour vous partager le QCM et, qui sait, vous envoyer peut-être les infos du lot gagnant 😉 ainsi que de votre accord avec le règlement.

À l’issue de cette première manche, les meilleures équipes seront sélectionnées pour poursuivre l’aventure jusqu’à la finale nationale.

🎁 Les récompenses