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Le Défi Techniques de l’Ingénieur à l’échelle nationale, qui décrochera le meilleur score ?

Posté le par Hélène BARRILLET dans Matériaux

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Cette année, le Défi T.I. voit plus grand, serez-vous prêt ? Formez votre équipe et mesurez-vous aux étudiants de toute la France pour tenter de remporter des places pour le Parc Astérix, trajet compris depuis la région de votre école !

🗓 Rendez-vous le 5 novembre 2026 pour la première manche qui consiste à :  

  • Former une équipe de 3 à 4 étudiants maximum. 
  • Répondre à un QCM en ligne en simultané avec toutes les équipes, en 30 minutes maximum.  

Pas besoin de connaissances préalables : toutes les réponses se trouvent sur le site de Techniques de l’Ingénieur ! 

Quel que soit votre niveau d’études ou votre filière, vous pouvez participer si vous étudiez dans l’une de ces écoles : 

  • Université Le Havre Normandie
  • INSA Rouen
  • Université de Rouen
  • ENSICAEN
  • Université Lyon 1
  • INSA Lyon

Profil technique ou plutôt scientifique ? Vous êtes les bienvenus ! 

Comment s’inscrire ?

Désigne un représentant de l’équipe qui remplira ce formulaire pour l’ensemble de l’équipe.  

On a juste besoin de vos coordonnées pour vous partager le QCM et, qui sait, vous envoyer peut-être les infos du lot gagnant 😉 ainsi que de votre accord avec le règlement

À l’issue de cette première manche, les meilleures équipes seront sélectionnées pour poursuivre l’aventure jusqu’à la finale nationale. 

🎁 Les récompenses

  • 1er prix : des places pour le parc Astérix avec le trajet compris depuis la région de l’école. 🎢
  • 2ème prix : un escape game  
  • 3ème prix : un panier bien garni de goodies Techniques de l’Ingénieur 

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Innovation Formation
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/materiaux/

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