Le Slip français mise sur les volumes pour une commande inédite

La marque de sous-vêtement Le Slip Français se lance un défi : vendre 50000 slips et boxers en 20 jours. Elle lance ainsi la plus grosse commande pour un même produit depuis 30 ans. Grâce à ce volume conséquent, la marque parvient à proposer son produit à 20 € au lieu 40 €. Explications.

On aimerait bien s’habiller made in France de la tête au pied tous les jours, mais le prix reste un frein important pour la plupart des Français. Afin de rendre le made in France plus accessible, Guillaume Gibault, fondateur et président du Slip français a eu une idée simple : atteindre 50 000 précommandes de sous-vêtements d’ici au 31 juillet pour diviser le prix de vente par deux.

L’opération « Le Slip des Français » propose deux modèles : un slip et un boxer. « Si l’on prend notre boxer bleu habituel, on en vend environ 8 000 chaque année, mais on lance la fabrication par 2 000 », explique Guillaume Gibault. Le lancement d’une commande groupée de 50 000 pièces permet des économies d’échelle sur tous les postes de dépenses.

Des économies d’échelle grâce à une commande inédite

Cette commande inédite depuis 30 ans en France permet une économie de -25 % sur la matière, -22 % sur la confection et -18 % sur le transport. « C’est l’effet volume pur et dur », se félicite Guillaume Gibault. « 2 000 pièces, c’est l’affaire de 7 jours de production, mais pour les 50 000 pièces, les entreprises organiseront leurs ateliers pendant plusieurs semaines pour répondre à cette commande, ce qui permet une meilleure organisation et donc des économies. »

C’est aussi -45 % grâce à une légère modification du design. « Habituellement, on brode une cocarde en pièce rapportée ; ici, la marque va être tissée directement dans la ceinture, ce qui retire une opération de broderie et donc un gain significatif sur cette étape », complète Guillaume Gibault.

Enfin, la marque jouera fortement sur sa marge opérationnelle. « Le temps et les ressources mobilisées habituellement pour fabriquer 2 500 pièces sont ici répartis sur 50 000 pièces », peut-on lire sur la page de prévente. Résultat des courses : elle propose son produit iconique à 20 €, livraison comprise, au lieu de 40 €.

Un rêve de renouveau industriel

Pour cette opération, le Slip français s’entoure de ses partenaires historiques. « On a Bertheas & Cie qui fait les élastiques, Neyret qui fabrique les étiquettes de composition, Éminence qui tricote et confectionne et Logtex qui est notre partenaire logistique », résume Guillaume Gibault.

« On se limite à 50 000 pièces, car on a pris l’engagement de livrer avant Noël, mais on espère aller plus loin l’année prochaine, projette le fondateur du Slip français. 50 000 pièces c’est beaucoup, mais ce n’est que 0,02 % des Français. Éminence fabrique un million de pièces par an, donc on a la possibilité d’aller beaucoup plus loin. »

Crédit image de une : pikisuperstar – freepik