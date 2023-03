Les thèses du mois : Global Industrie, laboratoire de la réindustrialisation made in France

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mars, « Global Industrie, laboratoire de la réindustrialisation made in France », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Interactions Homme-Machine dans un environnement cyber-physique augmenté : vers une heuristique de conception d’environnements collaboratifs capacitants pour l’industrie du futur

David Baslé

Thèse de doctorat en Génie Industriel, conception et production, soutenue le 28-11-2022

Laboratoire : Sciences pour la conception, l’optimisation et la production

Conception des procédés par optimisation de superstructures pour l’usine du futur (PRO-FUTUR)

Christian Steven Quintero Masselski

Thèse de doctorat en Génie des procédés, des produits et des molécules, soutenue le 20-07-2022

Laboratoire réactions et génie des procédés

Outil d’authoring 3D du jumeau numérique de lignes d’assemblage pour augmenter l’opérateur de l’usine du futur

Pierre Bégout

Thèse de doctorat en Informatique, soutenue le 16-12-2022

Laboratoire en sciences et techniques de l’information, de la communication et de la connaissance

Proposition d’un modèle de données pour l’édition et l’exploitation d’Environnements Virtuels ou Augmentés dans un contexte industriel.

Killian Richard

Thèse de doctorat en Réalité virtuelle et augmentée, soutenue le 07-09-2022

Laboratoire d’innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service de la compétitivité des territoires

Biofuels and food security

Aicha Lucie Sanou

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 13-07-2022

Centre d’études et de recherches sur le développement international

The resource, waste and climate conundrum : essays on the economics of recycling

Etienne Lorang

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 18-03-2022

Bureau d’économie théorique et appliquée

Solvants alternatifs pour le traitement et le recyclage de fibres textiles mélangées

Guillaume Sim

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 11-01-2023

Laboratoire de chimie (Lyon)

Recyclage assisté des métaux stratégiques de batteries lithium-ion par chauffage micro-ondes

Mélissa Richard

Thèse de doctorat en Physique et chimie des matériaux, soutenue le 06-12-2022

Chimie de la matière condensée de Paris

Contribution au développement d’un fil textile RFID

Sofia Benouakta

Thèse de doctorat en Électronique, soutenue le 30-06-2021

Laboratoire AMPERE