Les Rendez-vous Carnot 2023

Nous avons le plaisir de vous convier aux Rendez-vous Carnot, à Lyon les 18 et 19 octobre. Ce salon, unique en Europe, permet aux entreprises, de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité, d’accélérer et de concrétiser leur projet d’innovation, en ayant l’opportunité de rencontrer facilement les acteurs majeurs de la R&D et du soutien à l’innovation.

Depuis 15 ans les Rendez-vous Carnot sont organisés par le réseau des Carnot qui fédère 39 structures de recherche publique labellisées et engagées pour le développement de la recherche partenariale.

Les entreprises y bénéficient d’un accès privilégié à l’offre R&D du réseau des Carnot, qui couvre un large spectre thématique et TRL, ainsi qu’à celle d’autres laboratoires de recherche, centres techniques, structures de transfert et sociétés spécialisées.

Les Rendez-vous Carnot permettent aussi de rencontrer :

des start-up deeptech

des représentants open innovation de grands groupes,

des financeurs,

Ainsi que de participer à des ateliers de financement.

Avec son organisation efficace de rendez-vous préprogrammés et son offre riche et complète, ce salon est vraiment une opportunité unique offerte à toutes les entreprises de rencontrer, en optimisant leur temps, les bons interlocuteurs pour monter leur projet d’innovation.

En 2022 ce sont plus de 2 000 participants qui ont bénéficié de 8 000 rendez-vous d’affaires en majorité programmés à l’avance.

92% des entreprises participantes ont identifié de nouveaux partenaires R&D (enquête de satisfaction 2022).

Les Rendez-vous Carnot, c’est aussi un programme de tables rondes qui ouvrent de nouvelles voies prospectives avec la présentation de réponses R&D aux grands défis des secteurs économiques (produits biosourcés, décarbonation des mobilités, Industrie du futur, performance sportive, intelligence artificielle embarquée), font connaître les dispositifs de soutien à l’innovation, et proposent, en illustration, de nombreux témoignages et retours d’expérience d’entreprises. En 2023 un accent particulier est mis sur le secteur de la santé avec Les Rencontres Carnot France Biotech (3 thématiques : Numérique en santé, Chimie pour la santé, Modèles et biobanques).

Sur ce salon, la recherche partenariale est naturellement mise à l’honneur au travers la remise de Prix à des chercheurs ayant conduit des projets R&D remarquables au service de l’innovation d’entreprises : les Prix CARNOT de la recherche partenariale et le Prix de thèse IFPEN-ANRT.

Afin de favoriser les échanges informels dans un cadre convivial : une pause-café est offerte tout au long de la journée, un cocktail est organisé à l’issue du premier jour.

Les Rendez-vous Carnot rendent la R&D accessible à toutes les entreprises de toutes tailles, de la start-up au grand groupe et de tous les secteurs d’activité (Agriculture, Mobilités, Énergies, Environnement…)

L’accès est gratuit pour les porteurs de projets d’innovation d’entreprises.

Les Rendez-vous Carnot sont soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et l’INPI.

