Les Rendez-vous Carnot 2024, retrouvez Techniques de l’Ingénieur !

La 17ème édition du rendez-vous de la R&D pour les entreprises se tiendra au Palais des Congrès de Massy, le 16 octobre prochain. Techniques de l’Ingénieur participe !

Les rendez-vous incontournables de la recherche et développement pour les entreprises. Ce salon unique en Europe offre aux entreprises de toutes tailles, l’opportunité d’accélérer et de concrétiser leurs projets d’innovation en rencontrant des acteurs majeurs de la R&D et du soutien financier à l’innovation.

Organisé par le réseau des Carnot, qui fédère 39 structures de recherche publique labellisées, l’événement permet aux entreprises de bénéficier d’un accès privilégié à une grande offre R&D couvrant de nombreuses thématiques.

Que vous soyez une start-up, un grand groupe, un représentant de l’open innovation ou un financeur, ce salon est l’endroit idéal pour faire la rencontre des bons interlocuteurs et monter ensemble des projets d’innovation.

Deux particularités marquent cette édition : l’événement se tiendra à Massy et proposera des tables rondes.

Le programme des tables rondes vise à répondre aux grands défis des secteurs économiques (produits biosourcés, décarbonation des mobilités, Industrie du futur, performance sportive, intelligence artificielle embarquée) en présentant des réponses R&D.

L’année dernière, ce sont plus de 2 000 participants qui ont bénéficié de 8 000 rendez-vous d’affaires, principalement programmés à l’avance et 93,8% des entreprises participantes ont identifié de nouveaux partenaires R&D, d’après l’enquête de satisfaction de 2023.

L’édition 2024 sera clôturée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et s’annonce comme un moment privilégié dans un cadre convivial.

Plus d’informations sur le site officiel.

Inscrivez-vous ici.