Quand les innovations technologiques trébuchent sur la réalité

Dans un monde technologique en constante évolution, toutes les innovations ne tiennent pas toujours leurs promesses. Malgré d’énormes moyens financiers et un buzz phénoménal en 2022 et 2023, certains projets ou solutions ne se concrétisent toujours pas.

L’édition 2024 du CES a fermé ses portes il y a peu. Comme chaque année, ce salon présente les tendances majeures dans des domaines de plus en plus variés. Mais comme dans d’autres secteurs d’activité, de nombreux projets ou avancées technologiques sont retardés, voire mis au fond d’un tiroir. Cet article fait le point sur des innovations qui ont fait le buzz fin 2022 ou en 2023 et, qui finalement, n’ont pas été aussi révolutionnaires qu’annoncé.

Les véhicules autonomes

C’est l’une des avancées les plus médiatisées de ces dernières années. Cependant, malgré les promesses de routes plus sûres et d’une efficacité accrue, la réalité n’a pas été à la hauteur des attentes. Les limites techniques, les défis réglementaires et le scepticisme du public ont entravé les progrès.

Équipés de différents capteurs permettant de détecter leur environnement et intégrant de l’intelligence artificielle, ces véhicules ont fait la une des médias suite à différents accidents.

La réalité virtuelle

La réalité virtuelle (RV) est depuis longtemps considérée comme l’avenir du divertissement et de l’industrie. En 2022 et 2023, plusieurs entreprises avaient promis des expériences immersives révolutionnaires. Cependant, le coût élevé des équipements de RV, la disponibilité limitée des contenus et l’inconfort causé par une utilisation prolongée ont entravé leur adoption à grande échelle.

En conséquence, la RV est restée un marché de niche et n’a pas réussi à pénétrer le grand public comme prévu. En 2023, le marché des casques VR a baissé de 12 % dans le monde. Cela pourrait être dû à un manque d’intérêt du grand public pour la RV. Cependant, il faut relativiser cet échec, car la RV continue à progresser dans l’industrie (pour former des salariés) et la santé.

Déjà employée par les médecins, pour les aider à se former et simuler des opérations, la réalité virtuelle est en passe de devenir un outil incontournable dans la prise en charge des patients : gestion du stress ou des phobies…

Les métavers

Le métavers n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Malgré les investissements colossaux de plusieurs géants, les mondes numériques accessibles en réalité augmentée ou virtuelle n’ont pas encore percé. Par exemple, Horizon Worlds de Meta n’a pas atteint les 500 000 utilisateurs escomptés fin 2022. Présentée en 2021, l’application n’en compte qu’environ 280 000. Disponible uniquement sur les dispositifs VR Quest, cette application devrait être accessible sur les smartphones.

Ces exemples mettent en évidence les difficultés rencontrées par les innovateurs pour concrétiser leurs idées. Malgré le battage médiatique et les promesses initiales, ces innovations de haute technologie n’ont souvent pas été à la hauteur de leur potentiel. Toutefois, il est important de se rappeler que l’innovation est un processus continu et que les échecs ouvrent souvent la voie à de futures percées.

Certains ont déployé d’énormes moyens pour finalement jeter… l’éponge. Le Windows Phone a réussi à « survivre » quelques années avant d’être retiré du marché en 2017. Si la plateforme mobile de Windows reste une bonne idée et que quelques aspects de Lumia fonctionnaient correctement, l’entreprise n’a pas réussi à attirer les utilisateurs iOS et Android.

Il est toujours facile de dresser la liste des projets qui n’ont pas vraiment abouti ou qui étaient trop en avance sur leur temps. Personne n’y croyait. Le 29 juin 2007, Apple commercialisait le premier iPhone sur le marché américain. On connaît la suite…