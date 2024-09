Participez aux 6 webinars autour de la mobilité

Vous êtes conviés à 6 webinars échelonnés du 24 septembre au 10 octobre autour des innovations en matière de transports. Ils font suite à la Semaine européenne de la mobilité, qui a lieu cette année du 16 au 22 septembre. Techniques de l'Ingénieur s’associent à CARA, le pôle de compétitivité Transport & Mobilités, pour vous faire découvrir à cette occasion, gratuitement et en avant première, les projets retenus pour les Mobility Techdays.

Au programme

24 septembre, de 14h à 15h : Des solutions innovantes autour des batteries Le module par immersion Power48-3 Flow : une innovation alliant sécurité, durée de vie et performance Le VIKE, nouvel objet de mobilité urbain pour optimiser le budget et l’empreinte écologique du transport de marchandises en ville SWIBA : un système de pilotage batterie 3 en1



26 Septembre, de 11h à 12h : Repenser la conception pour des déplacements plus sûrs et durables Développement de fonction innovante pour le blindage des câbles Intégration du solaire au véhicule VTTAE : un VTT électrique robuste et innovant made In France



1 er Octobre, de 11h à 12h : Comment optimiser la recharge des véhicules électriques ? eRoadMontBlanc – ERS : La route électrique du futur SELFPLUG : un système de connexion automatique des véhicules électriques CARAPOWER : une plateforme d’expérimentation systémique pour l’électronique de puissance



3 Octobre, de 11h à 11h45 : Utilisation de l’hydrogène dans la mobilité Les premiers poids lourds rétrofités hydrogène en voie d’homologation en France H2 BOOST : développement et validation d’un CityBus H2 au coût d’exploitation optimisé



8 Octobre, de 11h à 12h15 : De l’éco-fabrication à la mobilité électrique CITY ONE : le premier vélo électrique fabriqué en fonderie avec un cadre et une fourche en aluminium 100% recyclé SIGAL : un concept multimodal, frugal et citoyen de vélo biporteur longtail électrique Station Sécurisée Vélos : la solution complète au service d’une mobilité positive NEOTRUCKS : la première solution de mobilité durable pour la supply chain Une nouvelle gamme de motorisations éco-conçues et à haute performance énergétique



10 Octobre, de 11h à 12h15 : Dispositifs au service de la mobilité MOIRA : analyser les risques des suspensions automobiles et ferroviaires dBFlash : contrôle automatique de véhicules bruyants en zone urbaine EXXOTEST : Une plateforme de service complète pour les tests des constructeurs CTIS : un système innovant de passage d’air et de gonflage de pneus NOMAD : l’analyse d’équipements et de matériels améliorée



Au cours de ces sessions, différents thèmes d’innovation seront abordés par plusieurs intervenants, adhérents du pôle de compétitivité CARA.

CARA en quelques mots :

CARA, implanté en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire, est un pôle de compétitivité réunissant plus de 420 adhérents (industriels, opérateurs de transports, laboratoires de recherche et centres de formation).

Le pôle de compétitivité CARA soutient les évolutions des systèmes de transport de personnes et de marchandises offrant des solutions pour la digitalisation et la décarbonation des moyens de transport. Ainsi, l’évènement Mobility Techdays organisé par CARA se pose en vitrine des savoir-faire innovants des régions Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce rendez-vous présentera 22 projets d’innovation à destination des acteurs du secteur des mobilités (français et internationaux), dans un cadre professionnel privilégié. Ils sont repartis sur 3 thèmes

Electrification & Powertrain

Structure & Matériaux

Systèmes de transport & Intelligence

Cette mise en valeur est propice à de futures collaborations. A vos agendas, la prochaine édition se tiendra le 21 novembre 2024 au Matmut Stadium de Gerland, à Lyon.

D’ici là, inscrivez-vous pour connaître les projets innovants qui seront présents lors des Mobility Techdays.