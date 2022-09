Les thèses du mois : Ingénieur(e), un métier d’avenir

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Ingénieur(e), un métier d’avenir », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Essai sur la protection du travailleur numérique par les droits fondamentaux

Fanny Gabroy

Thèse de doctorat en Sciences juridiques, Soutenue le 08-04-2022

Institut caennais de recherche juridique

Contribution à la prise en compte des dimensions humaines lors des projets de transformation industrielle – Cas de la cobotique

Mouad Bounouar

Thèse de doctorat en Génie industriel, Soutenue le 29-11-2021

Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande

Le développement de l’employabilité sur le territoire : visions prospectives sur les métiers en tension : cas des services à la personne.

Clara Aoun

Thèse de doctorat en Sciences de gestion, Soutenue le 12-01-2021

Normandie innovation marché entreprise consommation

Méthodologie d’Intégration de la technologie de Fabrication Additive en conception à travers un outil de créativité

Armand Lang

Thèse en Génie industriel, Soutenue le 14-12-2021

Laboratoire Conception de Produits et Innovation

Le sens du travail contemporain, entre œuvre et désœuvrement – Une approche à partir des dirigeants de start-up du numérique et des incubateurs

François Henr

Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, 10-02-2020

Laboratoire d’Economie et de Management Nantes-Atlantique

La transformation numérique des entreprises industrielles. Quelles modalités d’accompagnement et quels effets sur les métiers et les identités ?

Pierre Quesson

Projet de thèse en Sciences de gestion, depuis le 01-10-2019

Centre de Gestion scientifique

Les développeurs : ingénieurs informatiques ou ouvriers qualifiés ? Sociologie d’un groupe professionnel

Mathilde Krill

Projet de thèse en Sociologie, depuis le 01-10-2019

Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences SOciales

Les technologies numériques émergentes, vecteur d’engagement et d’évolution de la professionnalité des ingénieurs ? Le cas de l’intelligence artificielle.

Laetitia Piet (Sarda hauret)

Projet de thèse en Sciences de gestion, depuis le 05-02-2021

Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail

Intelligence Artificielle et Droit du Travail : la protection des salariés face à la nécessité de performance des entreprises

Oumarou Sylla

Projet de thèse en Droit privé, depuis le 01-10-2019

Laboratoire d’Etudes et de recherches en droit social