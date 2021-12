Écoutez notre podcast Cogitons Sciences : Panorama d’un métier en mouvement [Les ingénieurs se réinventent #2]

Bienvenue dans le huitième épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences ! Nos invités Christine Quinola, secrétaire générale d’IESF, et Marc Rumeau, président d’IESF, reviennent sur les évolutions du métier d’ingénieur.

Où travaillent les ingénieurs aujourd’hui ? Quels métiers évoluent ou disparaissent ? Comment le numérique et la transition énergétique impactent-ils le métier ?

Pour répondre à ces questions, nous recevons Marc Rumeau et Christine Quinola. Marc Rumeau est président d’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France), une association fondée en 1848 qui représente 175 des associations d’alumnis d’écoles d’ingénieurs en France. Il est ingénieur et a fait toute sa carrière dans des entreprises dans le domaine des automatismes, de l’électronique puis de la sécurité électronique et incendie. Christine Quinola est secrétaire générale d’IESF. Elle a été ingénieure dans la pétrochimie puis a fondé Calliroxe, son entreprise de formations en gestion de projet.

Vous pouvez l’écouter ici.

Panorama des ingénieurs en France [1:36] – [15:36]

Marc Rumeau commence par présenter IESF et notamment ses missions auprès des ingénieurs. Parmi celles-ci, encourager les collaborations transversales en créant une communauté d’ingénieurs et scientifiques, représenter la profession auprès des pouvoirs publics et promouvoir en France et à l’étranger la filière française d’études scientifiques.

Pour dresser un panorama de la profession, IESF réalise chaque année une enquête nationale via son Comité Observatoire des ingénieurs, pour laquelle sont interrogés environ 55 000 ingénieurs. L’enquête 2021 a révélé que les ingénieurs se trouvaient dans tous les secteurs et pas uniquement l’industrie, et que la part de femmes stagnait à 24 %. Géographiquement parlant, les ingénieurs français sont à 85 % sur le territoire français, mais beaucoup travaillent sur des projets à l’international.

Afin d’évoluer dans sa carrière, Christine Quinola met en avant la nécessité du réseau, notamment permis par des associations comme IESF. La fédération souhaite favoriser la force d’entraide entre les alumnis et accompagner les personnes qui veulent progresser dans leur métier. Marc Rumeau et Christine Quinola revendiquent l’importance de la curiosité dans ce métier, qui permet de se former tout le long de sa carrière.

L’évolution des métiers d’ingénieur [15:37] – [34:38]

Plus qu’une disparition de métiers, Marc Rumeau parle de leur évolution et de la nécessité d’un accompagnement dans ces bouleversements. Parmi les domaines émergents, l’hydrogène, mais aussi la data, même si Christine Quinola temporise et rappelle le besoin de traiter les données de manière intelligente. Cela nécessite de nouvelles compétences, d’où l’émergence de métiers comme data scientist.

La transition numérique a ainsi bouleversé les métiers, tout comme la transition énergétique. Pour le président d’IESF, il s’agit surtout de trouver des solutions pour le développement durable. Christine Quinola souhaite aussi mettre en avant le mix énergétique comme un secteur qui va fortement recruter. Elle partage alors son expérience : initialement réfractaire à travailler dans le domaine du pétrole, elle reconnaît finalement que ses valeurs écologiques personnelles lui ont justement permis de changer les choses dans ce milieu, notamment en s’assurant que les normes étaient respectées. Nos deux invités comptent sur les ingénieurs, scientifiques, doctorants français pour participer à la création d’un monde plus durable, mais ils regrettent que leurs compétences ne soient pas suffisamment exploitées.

Par ailleurs, d’autres spécialisations ne sont pas assez présentes en France. C’est le cas des experts techniques, tous domaines confondus, et des spécialistes en jumeau numérique. Marc Rumeau déplore notamment la pénurie de professeurs et la mauvaise gestion de la formation continue.

Écoutez l’épisode !

Références citées :

+ d’1,2 million d’ingénieurs et scientifiques en France dont environ 920 000 d’ingénieurs encore en exercice

Certificat EUR ING

la Conférence des grandes écoles

Enquête IESF

Emmanuelle Charpentier : Prix Nobel de Chimie 2020

Guillaume Rozier : ingénieur à l’origine de CovidTracker

Ressources pour aller plus loin :

Livre Blanc IESF « Face aux défis du XXI siècle les Propositions et Recommandations des Ingénieurs et Scientifiques de France »

Film Le Mans 66 réalisé par James Mangold

Série Le Bureau des légendes

Cogitons Sciences est un podcast produit par Techniques de l’Ingénieur. Cet épisode a été réalisé par Alexandra Vépierre, en collaboration avec Intissar El Hajj Mohamed. Le générique a été réalisé par Pierre Ginon et le visuel du podcast a été créé par Camille Van Belle.