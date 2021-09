Les thèses du mois : Les nouvelles spécialités bousculent le métier d’ingénieur

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Ingénieur : les nouvelles spécialités bousculent le métier », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

La transformation numérique des entreprises industrielles. Quelles modalités d’accompagnement et quels effets sur les métiers et les identités ?

Pierre Quesson

Projet de thèse en Sciences de gestion, depuis le 01-10-2019

Centre de Gestion scientifique

Genre et économie numérique

Enxhi Leka

Projet de thèse en Sciences économiques, depuis le 15-10-2020

Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management

Les technologies numériques émergentes, vecteur d’engagement et d’évolution de la professionnalité des ingénieurs ? Le cas de l’intelligence artificielle.

Laetitia Piet (Sarda hauret)

Projet de thèse en Sciences de gestion, depuis le 05-02-2021

Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail

Les développeurs : ingénieurs informatiques ou ouvriers qualifiés ? Sociologie d’un groupe professionnel

Mathilde Krill

Projet de thèse en Sociologie, depuis le 01-10-2019

Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales

Former aux enjeux environnementaux en école d’ingénieur

Hugo Paris

Projet de thèse en Sciences de l’éducation, depuis le 20-10-2020

Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation

Méthodologie d’Intégration de la technologie de Fabrication Additive en conception à travers un outil de créativité

Armand Lang

Projet de thèse en Génie industriel, depuis le 02-01-2019

Laboratoire Conception de Produits et Innovation

Intelligence Artificielle et Droit du Travail : la protection des salariés face à la nécessité de performance des entreprises

Oumarou Sylla

Projet de thèse en Droit privé, depuis le 01-10-2019

Laboratoire d’études et de recherches en droit social

Intelligence Artificielle et robotique dans les situations de travail : quelles conséquences sur l’activité humaine et l’organisation du travail ?

Tamari Gamkrelidze

Projet de thèse en Sciences humaines et humanités nouvelles spécialité Ergonomie, depuis le 07-01-2019

Centre de recherche sur le travail et le développement

L’évolution du rôle des managers à l’heure des technologies numériques émergentes

Philippe Jean baptiste

Projet de thèse en gestion, depuis le 19-01-2021

Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail