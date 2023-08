Bientôt une méthode de dessalement de l’eau de mer économique et peu énergivore ?

En ce moment

La raréfaction de l’eau douce et l’accroissement de la population mondiale provoquent un déséquilibre entre la demande en eau et la quantité disponible. Pour y faire face, de nombreux pays, notamment du Golfe, se tournent vers le dessalement de l’eau de mer, bien que les procédés actuels soient coûteux et énergivores. Des chercheurs du Beckman Institute for Advanced Science and Technology (US) travaillent sur une technique de dessalement par électrodialyse qui permettrait d’économiser 90% d’énergie. Les travaux en cours laissent espérer de grandes avancées dans les années à venir.