Les thèses du mois : Les technologies spatiales au service de l’agriculture

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’août, « Les technologies spatiales au service de l’agriculture », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Robust planning and control of unmanned aerial vehicles

The Hung Pham

Doctorat en Automatique, 15-01-2021

Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes

Model-checking pour l’agriculture de précision

Rim Saddem

Doctorat en Systèmes Automatiques et Micro-Électroniques, 20-06-2019

Laboratoire d’informatique, de robotique et de micro-électronique

Mise en place d’une méthodologie pour l’analyse de données GPS et accéléromètres afin d’améliorer la gestion du pâturage en élevage de bovins laitiers

Lucile Riaboff

Doctorat en Acoustique, 29-05-2020

Laboratoire d’acoustique de l’Université du Mans

Estimation et suivi de la ressource en bois en France métropolitaine par valorisation des séries multi-temporelles à haute résolution spatiale d’images optiques (Sentinel-2) et radar (Sentinel-1, ALOS-PALSAR)

David Morin

Doctorat en Surfaces et interfaces continentales, Hydrologie/06-02-2020

Centre d’études spatiales de la biosphère

Imagerie radar en ondes millimétriques appliquée à la viticulture

Dominique Henry

Doctorat en Electromagnétisme et Systèmes Haute Fréquence, 29-05-2018

Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes

Evaluation of time-series SAR and optical images for the study of winter land-use

Julien Denize

Doctorat en Signal, image, vision, 13-11-2019

Institut d’électronique et de télécommunications

Télédétection et intégration de connaissances via la modélisation spatiale pour une cartographie plus cohérente des systèmes agricoles complexes : Application aux Hautes Terres, à Madagascar

Arthur Crespin-Boucaud

Doctorat en Géomatique, 23-03-2021

Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale

Analyse de données spatialisées issues de la production pour améliorer le diagnostic agronomique en bananeraie – Prise en compte de l’asynchronisme de la culture

Julien Lamour

Doctorat en Génie des procédés, 12-07-2019

Information et technologie pour les agro-procédés

Dégradation du couvert forestier liée à la culture du palmier à huile par télédétection en milieu tropical humide : application au bassin du Congo

Prune Christobelle Komba Mayossa

Doctorat en Géographie, 14-11-2019

Étude des structures, des processus d’adaptation et des changements de l’espace