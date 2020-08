Le numérique s’installe dans les exploitations agricoles

Les capteurs, les objets connectés, les drones, les robots et les logiciels font leur nid dans les exploitations agricoles françaises. Des startups aux grands groupes, ces solutions font entrer l’agriculture dans l’ère 4.0. Lumière sur les solutions des startups de la Ferme Digitale.

« La numérisation de l’agriculture est apparue il y a une vingtaine d’années, mais on assiste actuellement à une multiplication du nombre d’innovations et d’outils numériques qui permettent d’accompagner le métier d’agriculteur », prévient Karine Cailleaux-Breton, responsable communication de l’association La Ferme Digitale qui regroupe une trentaine de startups du secteur. « Les objectifs de la numérisation de l’agriculture sont assez simples : réussir à simplifier le métier et à l’accompagner face aux différents défis que l’agriculteur doit surmonter au quotidien, comme faire face aux aléas climatiques et être toujours plus performant en termes environnemental, économique et sociétal. »

Des capteurs partout sur les exploitations

Certains agriculteurs misent sur les capteurs et les objets connectés, placés dans les champs, embarqués sur les engins agricoles ou sur des drones. Ils servent notamment à optimiser les traitements grâce à une meilleure connaissance des besoins du sol et des plantes. Par exemple, Weenat propose un réseau de capteurs connectés pour suivre en temps réel les conditions agronomiques et météorologiques : température de l’air, hygrométrie, pluviométrie, température du sol…. « L’idée est d’avoir l’information en amont pour aider à la prise de décision, pour réussir à apporter la bonne dose d’intrant, au bon moment et au bon endroit », explique Karine Cailleaux-Breton.

Les robots serviront à désherber, pulvériser les produits phytosanitaires, transporter du matériel ou des récoltes. La startup Naïo Technologies a ainsi développé trois robots de désherbage : le tout terrain Oz, le spécialiste des vignes Ted et le dédié aux cultures légumières Dino. La start-up bordelaise Go4it a développé pour sa part Khiko, un objet connecté autonome fixé sur les engins agricoles pour les géolocaliser en cas de vol.

Des logiciels de gestion pour une exploitation ultra-connectée

Lorsqu’un agriculteur est convaincu par l’inclusion numérique dans son exploitation, il multiplie les outils. Les logiciels vont alors permettre d’améliorer la gestion ou la performance économique des exploitations en se connectant aux capteurs et aux objets connectés. « Ekylibre est un logiciel de gestion complète de l’exploitation qui met l’accent sur les capacités d’interconnexion avec tous les outils que peut avoir l’agriculteur sur son exploitation via des solutions open source, explique Karine Cailleaux-Breton, également directrice des opérations de cette start-up. Il pourra se connecter à Weenat pour avoir la remontée des données sur les vues cartographiques du logiciel ou se connecter aux robots de Naïo Technologies pour voir en temps réel leurs déplacements et le travail d’intervention réalisé au champ. »

La solution Myeasyfarm propose pour sa part une interface unique aux grands machinistes comme John Deere et Claas, qui évite aux agriculteurs de se connecter aux systèmes de chaque marque. Elle collecte et traite ainsi les données générées par les matériels agricoles, quelle que soit sa marque, automatisant la documentation de chaque intervention : temps passé, surface couverte, quantité d’intrants utilisés… La plate-forme consolide l’ensemble des données de télédétection réalisées par satellites, drones, capteurs embarqués sur les matériels agricoles ou encore scanners de sol pour ensuite créer des interventions. Elle crée des cartes de prescription (densité de semis, plan de fumure, engrais, phytosanitaires…) en prenant en compte l’hétérogénéité à l’intérieur de chaque parcelle.