Nourrir les humains en exploitant le CO2 de l’air et l’énergie solaire: bientôt une réalité ?

Cela fait des millénaires que nous utilisons les microbes pour produire des aliments comme la bière ou le fromage. En revanche, produire des protéines comestibles pour les humains à partir du CO2 de l’air et l’énergie solaire est un concept récent. Une équipe internationale de chercheurs a prouvé qu’une telle méthode de production d’aliments microbiens est plus performante que la culture de plantes, en termes de rendement calorique et protéique, mais également en ce qui concerne l’occupation du sol.