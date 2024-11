Revue du Magazine d’actualité #9 : du 4 au 8 novembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous invite à prendre connaissance de sa neuvième revue hebdomadaire ! Découvrez ici les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

Trump réélu : un avertissement pour l’industrie européenne

Avec la réélection de Donald Trump, l’Union Européenne se prépare à un nouveau choc économique. Entre menaces d’augmentation des droits de douane et tensions commerciales avec la Chine, les conséquences pour l’industrie européenne pourraient être considérables. Face à cette nouvelle ère d’isolationnisme américain, l’Europe doit renforcer son autonomie industrielle et sa cohésion pour protéger son économie.

Les défis de l’industrie européenne

REACH 2025 : vers une révision ambitieuse pour encadrer les substances chimiques en Europe

La Commission européenne prévoit de simplifier le règlement REACH pour une gestion plus rapide et efficace des substances chimiques. Avec un accent sur les PFAS et une meilleure coordination entre législations, cette réforme vise à renforcer la sécurité sanitaire et environnementale tout en soutenant la compétitivité des industries chimiques européennes.

Les changements en matière de substances chimiques en Europe

Taxe carbone mondiale pour le transport maritime, de l’UE vers le Monde ?

Alors que l’Union européenne a déjà intégré le transport maritime dans son marché carbone, l’idée d’une taxe carbone mondiale gagne du terrain au sein de l’Organisation maritime internationale. L’objectif : financer la transition écologique du secteur et réduire ses émissions de gaz à effet de serre, qui représentent 3 % des émissions mondiales.

L’UE ouvre la voie vers une taxe carbone mondiale pour le maritime ?

Les gobelets en carton peuvent-ils vraiment être sans plastique ?

Face aux critiques et aux exigences croissantes de réduction du plastique, les fabricants de gobelets en carton innovent pour allier performance et durabilité. Mais est-il vraiment possible de garantir une solution 100% sans plastique tout en préservant étanchéité et recyclabilité ?

L’étanchéité sans plastique ?

Une approche combinant HPC, IA et calcul quantique pour découvrir des médicaments

Avec ses avancées en calcul quantique et en intelligence artificielle, Qubit Pharmaceuticals accélère la découverte de nouveaux médicaments, ouvrant la voie à des traitements plus sûrs et efficaces. Grâce à son émulateur de qubits Hyperion-1, la deeptech parisienne prépare l’avenir de la médecine assistée par des technologies hybrides alliant puissance de calcul et précision quantique.

L’avenir de la médecine par le quantique

